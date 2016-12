Continúa búsqueda de avioneta en el sur

Connect on Linked in

AGUA DULCE

Un día después de que se reportara la desaparición de la aeronave, el miércoles, se sumaron efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) y nuevamente la Policía Estatal y Municipal hicieron recorridos por la línea costera de Agua Dulce, a través de un camino de terracería que cruza ranchos llenos de cocoteros a pocos metros de la playa, pero hasta la tarde, no se había reportado el hallazgo de la avioneta.

La aeronave se trataba de una Cessna modelo P210NII, del año 1978, con matrícula XB-NJP y es propiedad del grupo Promessa; en ella viajaban Javier Caballero Rodríguez y la joven Trinidad Agama Martínez, empleados de Promessa que se trasladaban desde Mérida, Yucatán, hasta el Puerto de Veracruz para visitar a unos clientes y concretar una venta, además del piloto Rodolfo García, y el copiloto, Jorge Torres.

Según Protección Civil estatal, la avioneta pudo haber caído en el mar. Los pocos pobladores de los ejidos ubicados en la zona, comentan no haber visto la aeronave, por lo que se ha descartado que llegara a tierra; no obstante, los familiares de los tripulantes poseen esperanzas y piden ayuda a través de redes sociales para que no se detenga la búsqueda.

Por la tarde del miércoles había circulado una versión en la que se aseguraba que la Cessna había sido encontrada en Villa Allende, pero las corporaciones de seguridad y de emergencias lo desmintieron.

La delegación número 12 de la Policía Estatal, con base en Las Choapas, informó que no cesarán los operativos de búsqueda en el área durante los siguientes días, por lo que los patrullajes serán constantes en la zona costera de Agua Dulce.

La búsqueda sigue desde las costas de Coatzacoalcos hasta las playas de Tonalá y sólo se espera a que el tiempo mejore para iniciar la inspección desde el aire y en las embarcaciones, frente al Golfo de México.