No apoyará Yunes al Carnaval, La Candelaria ni Cumbre Tajín

Veracruz, Veracruz

El secretario de Turismo, Leopoldo Domínguez Armengual, dio a conocer que la administración estatal no aportará recursos para el Carnaval de Veracruz, para la Fiesta de la Candelaria ni para el Festival Cumbre Tajín 2017.

El funcionario advirtió que la administración estatal no apoyará presupuestalmente a las fiestas debido a la emergencia económica que enfrenta en la actualidad, pero aseguró que se ofrecerá el apoyo logístico para su realización.

“(No habrá recursos) para ninguna fiesta mientras no salgamos de la emergencia económica; mientras no se solventen las necesidades más urgentes de nuestro estado. Esa es la instrucción del Gobernador (…). Les vamos a dar todo el apoyo logístico para que la fiesta se desarrolle en paz, que haya seguridad y todo el apoyo en los medios que tengamos al alcance”, puntualizó.

El entrevistado dijo no contar con las partidas presupuestales con las que la administración estatal anterior apoyaba al carnaval de Veracruz, a la fiesta de La Candelaria y al Festival Cumbre Tajín.

Leopoldo Domínguez Armengual comentó que la administración estatal sólo apoyará con la logística a los organizadores del Carnaval de Veracruz y la fiesta de La Candelaria.

Explicó que se tratará de que la Cumbre Tajín sea un festival reembolsable, pues consideró que sería injusto que se cancelara.

El secretario de Turismo dijo que se planea que la Cumbre Tajín privilegie la región del Totonacapan en el 2017 y que se evitará que sea una copia del festival de Avándaro.

“Sería injusto no llevar a cabo El Tajín, lo que vamos a procurar hacer es que sea una fiesta reembolsable, que se pague por sí misma, de hecho recibe algunos recursos por conceptos de entradas, de hospedaje, alquiler de baños, etcétera, y pensar en un festival que regrese a sus orígenes, que privilegie lo que es la región del Totonacapan, básicamente eso, quitarle un poquito el carácter que tuvo de ser casi un festival de Avándaro”, finalizó.