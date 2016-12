OPLE exige a Sefiplan el pago completo del ejercicio 2016

Connect on Linked in

XALAPA

El consejo del Organismo Público Local Electoral (OPLE) interpondrá un recurso de inejución de sentencia ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) porque la secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) incumplió con pagar el recurso completo correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

Fue en la administración estatal del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa cuando la Sefiplan no depositó 226 millones de pesos, que son recursos enviados por el gobierno federal para el funcionamiento del OPLE y prerrogativas a partidos políticos

El pasado 15 de diciembre la Sefiplan ahora a cargo de su titular, Clementina Guerrero García y en la administración estatal del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares hizo una primera ministración de 66 millones de pesos, por lo que aún falta de depositar 160 millones de pesos

Ante el incumplimiento del gobierno del estado por pagar este recurso, el OPLE acudirá una vez más ante la Sala Superior del TEPJF para denunciar que no ha sido entregado el recurso completo.

El presidente consejero del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla informó que continuarán las medidas legales a fin de que el Gobierno del Estado les pague, porque están en la organización del proceso electoral 2016-2017, en el que habrán de elegirse a los próximos 212 ayuntamientos locales y este recurso es muy necesario.

Bonilla Bonilla explicó que la Sala Superior resolvió que la Sefiplan debía pagar el recurso faltante de 226 millones de pesos, por lo que el OPLE ingresó al TEPJF un incidente de inejucion de sentencia.

Este último incidente, la Sala Superior resolvió que la Sefiplan debía pagar el dinero, salvo pena de que impondrían sanción en contra del Gobierno del Estado.

“Este plazo venció el día 20 de diciembre, por lo que a partir de este día, buscaremos hablar con alguien del gobierno del estado. No sabemos qué tipo de sanción impondrá la sala superior porque le corresponde a los magistrados, porque le vamos a decir que el gobierno del estado no volvió a pagar con fecha del día 20” expuso.