¿Y dónde está Chabelo?

Ciudad de México

A un año del final de su programa en televisión, ¿qué pasa ahora con Xavier López “Chabelo”?.

El 20 de diciembre de 2015 se emitió el último programa de “En Familia con Chabelo”, que había permanecido al aire durante 48 años.

A principios de este mes, a su paso por la alfombra roja de “La Villa de Santa Claus”, el conductor dijo que planea su regreso a la televisión.

“Vamos a ver qué surge, haremos lo que me parezca mejor para regresar y estar otra vez en pantalla”, comentó y añadió que no le gusta decir qué está haciendo.

Lo que sí comentó a mediados de año fue que no volverá a usar la voz que dio fama a su personaje.

“Cuando un hombre puede hacer lo que le gusta es un hombre afortunado y yo lo soy; con todo el corazón, y no para quedar bien, les digo dos palabritas y se las digo de corazón: Muchas gracias”, fueron las palabras de “Chabelo” el año pasado, al despedir el programa.

“En familia con Chabelo” inició transmisiones el 26 de noviembre de 1967.

Chabelo ve pasar todo un año de historias

Días después de la despedida de Chabelo, una revista de circulación nacional lanzó la noticia de que la televisora liquidaría al artista con 175 millones de pesos, debido a las 2 mil 459 emisiones ininterrumpidas de su programa.

En abril de este año, en una entrevista para una revista de espectáculos en la Ciudad de México, afirmó que no le molestan los memes sobre él, ya que era la única manera de que no se perdiera su personaje en las redes sociales.

El 30 de abril, Día del Niño, también anunció que había presentado un nuevo proyecto televisivo a Emilio Azcárraga, el cual había pasado todas las pruebas y sólo le faltaba la aprobación del dueño de Televisa; sin embargo, al parecer jamás fue aprobado; en julio en la develación de placa de la obra de teatro “El joven Frankenstein” declaró que no volvería a utilizar la voz que lo llevó a la fama.

El 28 de agosto, tras la muerte del cantante Juan Gabriel, Chabelo se hizo tendencia en memes debido a que es de los últimos íconos nacionales que siguen con vida y en noviembre, tras la muerte de Fidel Castro, usuarios celebraron con humor la edad de Xavier.