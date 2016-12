Fallece el cantante George Michael

Londres

George Michael, cantante británico de música pop, falleció hoy, según informó su publicista.

La noticia del fallecimiento del hombre de 53 años fue confirmada por la policía británica, aunque hasta el momento se desconocen las causas.

“Con enorme tristeza podemos confirmar que nuestro querido hijo, hermano y amigo George ha fallecido pacíficamente en su hogar durante el periodo navideño”, señaló esa fuente, que pidió “privacidad y respeto” para la familia del artista.

Michael, nacido en Londres y cuyo nombre real era Georgios Kyriacos Panayiotou, alcanzó una gran popularidad en los años 80´s y 90´s, vendió más de 100 millones de álbumes durante una carrera musical de casi cuatro décadas.

Los escándalos de George Michael

Detenciones policiales, adicción a las drogas, escándalos sexuales, fueron algunos de los elementos que acompañaron la vida de George Michael.

Durante los 80 fue considerado como uno de los símbolos sexuales del momento. Su carrera como uno de los artistas británicos más exitosos del pop lo llevo no sólo a ser reconocido por su talento, también por sus escándalos.

Fundador de la banda Wham!, Michael reconoció en varias ocasiones su lado oscuro. En 1998 fue detenido por “actos lascivos” en un baño público en Beverly Hills y a raíz de ello tuvo que admitir públicamente su homosexualidad.

“No me siento avergonzado, me siento estúpido, imprudente y débil por haber expuesto mi sexualidad de esta manera”, dijo en su momento a CCN. Además explicó por qué había le había tomado tanto tiempo en decirlo.

“Estuve a punto de hacerlo a los 19 años, pero en ese tiempo no lo tenía claro. La verdad es que no estuve seguro de mi homosexualidad hasta los 24 años y no lo hice en ese momento porque no quería darle un disgusto a mi madre”, agregó.

Después de aquel incidente estrenó el video de la canción “Outside”, en el que hombres vestidos de policía aparecen besándose y teniendo relaciones sexuales en lugares públicos.

Sobre sus romances hizo pública su relación con Kenny Gross un ejecutivo de ropa deportiva. Sin embargo, anterior a él tuvo una historia de amor con el brasileño Anselmo Fellepa, la cual terminó de forma trágica, ya que él falleció a causa de SIDA.

Sin embargo, sus indiscretos encuentros sexuales con desconocidos se hicieron de las notas más vendidas de la prensa británica.

Nacido en 1963 al norte de Londres, Michael obtuvo un premio Grammy y ocho nominaciones. La vertiginosa subida al éxito también lo expuso al mundo de las drogas. Durante la primera década de los 2000 fue detenido en varias ocasiones por el uso y la posesión de estupefacientes.

En 2006, 2008 y 2010 fue arrestado por encontrarle drogas como el cannabis. En algún momento fue encontrado inconsciente por la policía en su automóvil bloqueando un cruce en el noroeste de Londres.

Luego de estrellar su auto en una tienda de fotografía en Londres fue condenado a ocho semanas en prisión, cinco años de prohibición para manejar y una multa elevada. “No me gustó ir a la cárcel, pero era el único lugar en el que merecía estar”, dijo a la prensa británica.

En 1981 junto a su amigo Andrew Ridgeley crearon WHAM! y lanzaron el sencillo “Wham Rap”, sin embargo, fue con el tema “Young Guns (Go For It!)”, con el que alcanzaron los top 10.