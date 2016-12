Pirotecnia a la venta, pese a los riesgos

Connect on Linked in

Xalapa

El uso, venta y elaboración de fuegos artificiales ha cobrado vidas humanas, y ocasionado la perdida de alguna extremidad, esto a consecuencia de la “confianza” que adquieren los productores de cohetes con el paso del tiempo, y por la permisiva de los adultos al darlos a jugar a los niños y niñas.

Uno de los incendios por pirotecnia que marcaron la historia de Veracruz, fue el ocasionado en el mercado Hidalgo, en el Puerto, cuando un puesto con venta de cohetes hizo explosión y de ahí reacción en cadena, como resultado lamentable fueron 38 muertes en vísperas del 01 de enero del 2003.

En enero del 2011, el mercado “Antonio M. Quirasco” en Misantla, se incendiaron 50 locales, en el que resultaron cinco personas intoxicadas que más tarde fueron atendidas en el hospital.

Desde entonces se manejaron dos hipótesis como causantes del incendio: Uno que se originó la explosión a causa de un corto circuito en la instalación eléctrica y el otro que “unos muchachos estaban lanzando cohetes, al parecer buscapiés, las chispas llegaron al papel y de ahí se originó el incendio”.

Uno más reciente, fue el 14 de diciembre del 2016, en la colonia Tlatelpa, del municipio Ixhuatlán del Café, una casa se incendió por el manejo de pólvora para la fabricación de pirotecnia de forma clandestina; el que dos niños y tres adultos resultaron heridos, fueron trasladados al Hospital Regional IMSS en Coscomatepec porque presentaban quemaduras de segundo y tercer grado; , horas después fallecieron cuatro de ellos.

En este diciembre del año 2016, en pleno festejo religioso para adorar a la Virgen de Guadalupe, el domingo 11 de diciembre, en la cabecera municipal de Nogales explotó una camioneta de la empresa “Soni Gas”, pero que fue utilizada para transportar peregrinos, que a su vez prendían cuetes.

Mata Armas con experiencia en Protección Civil por más de una década lamentó estos accidentes que posiblemente son originados por la “costumbre de trabajar ese tipo de material, que ya las medidas precautorias, ya no las toman como debería, no lo toman que es de tanto riesgo, porque es como un panadero que hace su pan a diario, así ellos hacen cohetes a diario. Lo toman como si no hicieran cosas de riesgo”.

Por tal motivo, dijo que la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es “muy estricta” para autorizar un permiso de instalar un polvorín, porque es una labor de alto riesgo.

Por su parte, el coordinador de la región de Martínez de la Torre, Antonio Rosas Delón, mencionó que las pérdidas humanas o extremidades del cuerpo es porque los mexicanos y mexicanas no han advertido el peligro que es el uso de la pólvora como un juego, sin embargo, puntualizó, es parte de las tradiciones más arraigadas en el país.

Ambos coordinadores de Protección Civil, llegaron a la conclusión que estos accidentes pueden evitarse al realizarse recorridos u operativos de revisión coordinados por la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o cuando los ayuntamientos solicitan el apoyo a la secretaría de SPC.

Rosas Delón indicó que la ex alcaldesa de Jalacingo, Alejandra Perdomo García en el año 2010 solicitó a la SPC la realización de operativos a fin de evitar polvorines o venta de cohetes clandestinos, bajo el permiso de la Sedena y con el apoyo de la ley de Armas y Fuegos Explosivos.

Detalló que en acuerdo de Cabildo, y con la ley de Armas y Fuegos Explosivos, los ayuntamientos pueden elaborar un reglamento para prohibir la vente de cohetes en sus municipios y así evitar las tragedias.

Finalmente Mata Armas indicó que hace un año el alcalde de Acajete, Ranulfo Eleazar Hernández Rodríguez solicitó el apoyo de SPC y a la Sedena para la realización de un operativo sorpresa en tienditas con presunta venta de cohetes y demás explosivos.