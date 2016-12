Aracely Arámbula fue criticada por foto junto a su hijo

Connect on Linked in

Ciudad de México

La actriz Aracely Arámbula compartió hace un par de días en Instagram una tierna imagen junto a su hijo Miguel por la que fue criticada.

“El amor más grande es el de la Familia y además crece cada día Invaluable el mejor tiempo compartido mi mejor beso #misAmores #enamorada”, escribió la actriz para acompañar la fotografía en la que se le ve dando un beso al pequeño, quien porta una máscara.

No obstante, las críticas no se hicieron esperar y fue señalada por esa imagen, al estilo de lo que han sufrido otras famosas como Hillary Duff o Rihanna.

“Sabía que iban a poner eso y aún así no importa, subo lo que deseo. Sería mejor fijarse en lo bueno y no en el morbo. Increíble pero cierto… no falta quien quiera ver las cosas así”, respondió Aracely ante la polémica.

Miguel es uno de los hijos que tuvo junto al cantante Luis Miguel.

Apenas hace unos días compartió en Instagram imágenes del festejo de su otro hijo, Daniel.