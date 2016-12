Biles: Mujer Deportista del Año

Connect on Linked in

Estados Unidos

Simone Biles, la jovencita de 19 años que empató un récord con cuatro medallas de oro y una de bronce en la gimnasia artística durante los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, fue nombrada el lunes por The Associated Press como la Mujer Deportista del Año.

A fin de conservar la serenidad y la concentración, Biles quiso tratar los Juegos Olímpicos sólo como una prueba más. Se convenció de que todo sería igual: desde el piso hasta el caballo de salto.

Las barras seguirían siendo asimétricas y la viga de equilibrio seguiría desafiando los nervios de todas las competidoras con un ancho de apenas cuatro pulgadas (10 centímetros).

Por lo tanto, Biles tampoco cambió en Río. Siguió siendo la adolescente con una sonrisa contagiosa y un talento impresionante. Continuó mostrándose como la mejor del mundo y quizás de la historia.

Durante el transcurso de 10 días de agosto, el resultado de Biles en la competencia más importante de su vida fue también el mismo que había cosechado en los cuatro años anteriores: ascensos constantes a lo más alto del podio, en un deporte que ha ido redefiniendo con sus rutinas, aunque ella misma no recuerde cómo ha sido cada una.

“Es como si la memoria se me borrara”, dijo Biles.

El resto del mundo no olvida sus actuaciones. Fue la estrella del equipo estadounidense de gimnasia en Río.

Recibió 31 votos de 59 posibles, por parte de los editores y directores de noticias de la AP. Los resultados se dieron a conocer el lunes.