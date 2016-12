Continúan despidos en el Gobierno

Redacción AZ

En reunión con su gabinete, el gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares confirmó que habrá despidos de aquellas personas que no sean prescindibles o que no trabajan.

“Nos da mucha pena y sentiremos mucha preocupación si alguna persona se queda sin empleo, pero será porque no desempeña tarea sustantiva en la administración y porque se puede prescindir de esa responsabilidad que la persona tiene”.

Dijo que no hay una cifra de cuantas personas van a salir de la administración y reiteró que a quienes no trabajaban y sólo cobraban, además de que dejarán de laborar, se fincarán responsabilidades penales a ellos y a quienes los contrataron.

Agregó que no quieren despedir a aquellos que realmente trabajan, pues no es fácil para un Gobierno tomar la decisión de dejar sin empleo Asimismo, manifestó que el número de despidos no es una cifra representativa, “han habido pocos despidos”.