La Volpe seguirá en América

Ciudad de México

La continuidad en la mesa solo fue porque “estaba fastidioso”. Este lunes, un día después de perder la Final con América, Ricardo La Volpe aclaró que seguirá con las Águilas, como también sucederá con Rubens Sambueza y Paolo Goltz, quienes por ello serán compañeros de Agustín Marchesín porque será el 1 del América y ya entrena en Coapa.

Más relajado y hasta de buen humor, el Bigotón explicó que este lunes recibió una llamada de la directiva para escuchar que de ninguna manera lo veían fuera de la institución.

“La verdad estaba fastidioso perder por penales, que no te superen y dije ‘no sé, lo voy a pensar, si sigo, no sigo, porque si no me agarro unas vacaciones y ya descanso’”, explicó a Fox Sports Argentina.

“Me llamó la directivo y (me dijo) ‘¿qué va a ser?, ¿cómo?, empieza en enero el campeonato”.

¿Entonces sigues?

“Sí, sí, sí, estaba caliente ayer, hoy estoy un poco fastidioso pero ya con menos calentura, ya me bajó la temperatura a 32”, dijo de buen humor.

“Dije de que iba a pensar porque la verdad me tiene cansado el futbol en algunas cosas. Terminé invicto, no perdí ningún partido con América en lo reglamentario, perdí dos veces por penales y hasta con Nacional por el tercer lugar allá en Japón.

La Volpe hizo la aclaración sobre Goltz porque era pretendido por Racing.

“Hablé con él antes de la Final y le dije ‘mira, que te están pidiendo me parece de Racing, si quieres irte yo te apoyo, te ayudo, si quieres quedarte’… y me dijo ‘no, yo por ahora no me quiero ir’”, reveló.