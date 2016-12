Paulina Rubio, de nuevo soltera

Connect on Linked in

Ciudad de México

La cantante Paulina Rubio lleva ya dos meses de haberse separado de Gerardo Bazúa, así lo comentó Juan José Origel, en el programa “Hacen y deshacen”.

Dicen que para el amor no hay edades, y puede ser cierto, pero las edades conllevan distintas necesidades y objetivos personales.

Paulina le lleva 14 años de diferencia y ella desea estabilidad y respaldo en una pareja, pero Bazúa parece que desea triunfar en su carrera artística y requiere de libertad.

Gerardo, a sus 31 años y siendo el típico sinaloense “mil amores”, no está dispuesto a llevar una relación estable y serena. A él, le llama la atención estar conquistando continuamente mujeres jóvenes de su estado, principalmente; tal y como lo indican los rumores y su fallido matrimonio anterior.

Se convirtió en padre a los 19 años y tiene dos hijos previos a Eros; Gerardo, de 12 años, y Sebastián, de cuatro, procreados con su ex esposa Yuriko Sandoval con quien estuvo casado por diez años.

Entonces, no fue raro que, mientras Paulina lo llevó a conocer Grecia y le dio una lujosa vida en Miami, él permaneciera a su lado, pero su cosquilleo aventurero le gana y al parecer Rubio ya no toleró más la falta de compromiso del padre de su segundo hijo, Eros, y están separados.