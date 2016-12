Gobernador Yunes Linares un día dice una cosa y al otro rectifica: Pepe Yunes

Carlos Alvarado

El senador priista José Francisco Yunes Zorrilla señaló que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares toma decisiones que al otro día cambia, ejemplo de ello la desincorporación fiscal y el subsidio del 100 por ciento a la tenencia.

“Estamos en un escenario en donde se anuncia algo, pero luego se corrige inmediatamente. El tema de descoordinación fiscal, el de reestructurar, el de que no se iba a endeudar, el de que se iba a subsidiar al cien por ciento y a los tres días se tiene que corregir”, expuso.

Al preguntársele sobre estos dichos y desdichos, dijo: “Eso no lo sé, pero sería importante aun cuando es sólo de forma y por fortuna no genera mayor problema. Es un tema que hay que darle seguimiento, porque un día anuncia que no habrá deuda y al otro día se endeuda; un día anuncia que no se va a reestructurar y al otro día hay reingeniería en Banobras”.

Aseguró que respaldará aquellas decisiones del Gobierno estatal que signifiquen desarrollo para la entidad y criticará cuando éstas vayan en contra.

Sin embargo, afirmó que sin distingo de colores partidistas apoyará las decisiones, siempre y cuando generen beneficio a la sociedad y señalará cuando se tomen vías contrarias, tal y como sucedió con la anterior administración estatal priista, de la cual, aseguró el legislador, fue crítico.

Al ser cuestionado si mantendrá esta postura crítica a pesar del respaldo respondió: “Voy a trabajar por Veracruz. Aquello que le signifique beneficio a Veracruz lo estaré respaldando con independencia de quien lo proponga y del partido que tenga como origen electoral. Lo importante es que a Veracruz le vaya bien, pero aquello que yo argumente y razone que no le signifique este objetivo, que no le va bien a Veracruz, pues lo tendré que señalar ahora como lo señalé con la administración de mi propio partido”.

Añadió: “Yo fui una voz crítica a precisamente en el mismo sentido de síntomas en los mismos temas en los cuales hoy lo estoy haciendo; descoordinar a Veracruz de la Federación era una pésima idea, con efectos nocivos para la economía del estado. Me parece que fue más una mala amenaza y como creo que ya no se siguió, ya no se concretó, ahí quedó. En los hechos tengo la razón”.

Dijo que “también me evidencié en contra de un subsidio del 100 por ciento a la tenencia, no obstante es sumamente aventurado ir en contra de eso que genera el aplauso generalizado, pero no se puede gobernar para el aplauso, cuando el estado necesita ingresos y necesita restituir el déficit, también ya se corrigió, ya se quedó en el 60 por ciento; si ustedes ven yo no politizo el tema de la deuda, yo no politizo el tema de seguridad y yo estoy en la mejor tesitura de construir acciones, decisiones que le puedan significar viabilidad económica y aumento en el bienestar de los veracruzanos”.