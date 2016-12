Rompen acuerdos en el Congreso

Connect on Linked in

Xalapa, Veracruz

Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la fracción Juntos Por Veracruz (AVE, Verde y Nueva Alianza) reventaron la sesión ordinaria de este martes, al salirse de la reunión de trabajo.

Una vez iniciada la asamblea se pidió el retiro del dictamen de la ley de disciplina financiera y otro más que modificaba el Código Financiero, además de que el coordinador de Morena se quejó que no contaban con gaceta oficial, lo que calificó como una falta de respeto a los diputados locales.

La reunión se inicio pasadas las 11 de la mañana y después del pase de lista, con lo que se confirmó que estaban presentes más de la mitad de los diputados para sesionar, la panista María del Rosario Guzmán Avilés pidió hacer uso de la voz, para pedir que se sacaran de la lista del orden del día tres dictámenes.

La petición se interpretó, de parte de las integrantes de la Mesa Directiva, que estaba confirmando su asistencia a la reunión de trabajo, y no se le permitió el uso de la voz, “no me entiende” exclamó la legisladora.

En ese momento el coordinador de Morena, Amado Cruz pidió que se abriera el micrófono de su curul y denunció que no se les había entregado la Gaceta Legislativa, “se me hace una falta de respeto al Pleno”.

Por lo anterior, la presidenta María Elisa Manterola Saénz instruyó al personal de la Cámara a entregar el documento oficial a los legisladores y fue cuando atendió la petición de Rosario Guzmán Avilés, quien propuso retirar el punto 9 del orden del día,

Al contar con el respaldo de la mayoría el tema se quito del listado de los puntos a tratar y consultó al Pleno si se retiraba el punto 8 y 10.

Fue entonces cuando los diputados de Morena, PRI, Verde, AVE y Nueva Alianza se retiraron del salón de plenos.

Cuando la panista solicitó que se verificara el número de asistentes a la sesión se percató que su compañera de la mesa, Regina Vázquez, se había salido del recinto, “ya no hay secretaria. Ante la falta de quórum se levanta la sesión y se cita a la próxima el jueves a las 11 de la mañana”.