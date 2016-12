Aspirantes a Fiscal no tienen experiencia en desaparecidos: Colectivo

Xalapa

La representante del Colectivo por la Paz Xalapa, Sara González Rodríguez, lamentó que los aspirantes a presidir la Fiscalía General del estado (FGE) no tengan experiencia y deban "llegar a aprender".

En entrevista sobre la inminente elección del nuevo fiscal, aseguró que tanto Jorge Winckler, como Tania Celina Vázquez y Gerardo Ramos, no tengan experiencia y estén "en pañales" en el tema de desaparecidos.

“No se vale que llegue gente sin experiencia y ninguno la tiene, en este mes de diciembre tuvieron tiempo de ver cómo está la situación, de empaparse y deben dejar a la gente que está ahí para que aprendan porque si no, empezarán de ceros y no va a haber tolerancia”.

Consideró que ya está decidido quién será el nuevo fiscal, y que en todo caso la exigencia de los colectivos de familiares de desaparecidos es que se ponga las pilas y que busque a los desaparecidos.

Pidió que el nuevo fiscal continúe con las mesas de trabajo, las mesas individuales, y que se atiendan a las víctimas con delicadeza, con respeto y atención.

Por ello, dijo que se deberá capacitar a todo el personal de Servicios Periciales, “para que empiecen a hacer bien su trabajo conforme a derecho”.

González Rodríguez agregó que uno de los pendientes urgentes en la Fiscalía es que busquen a los desaparecidos en los puntos donde se han hallado restos, como en el caso del panteón Palo Verde.

Agregó que todo el personal que tenga que ver con víctimas debe ser sensibilizado porque la revictimización en la Fiscalía continúa.

Nuevo fiscal debe poner orden y remover personal: Colectivo

El nuevo fiscal general en el estado deberá poner en orden al organismo, remover a los fiscales que no han dado resultados y buscar a nuestros familiares, dijo el integrante del Colectivo Familias Enlace Xalapa, Carlos Saldaña Grajales.

A unas horas de que el Congreso local elija al nuevo fiscal, demandó del nuevo titular un trato directo con los familiares de desaparecidos y que haya total transparencia en las investigaciones, pues dijo que si bien se comenzó a trabajar con el ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, había colaboradores suyos que no ayudaban en el avance.

Por ello, insistió en que debe hacerse una depuración de fiscales y exigió la salida de la fiscal especial en búsqueda de personas desaparecidas, Áurea Cortés, por las omisiones e irregularidades en su actuar.

Agregó que hace falta que en la Fiscalía se ponga orden porque actualmente los policías pagan sus alimentos, se cooperan para poderle poner combustible a los vehículos y existe el temor de que quieran terminar hasta con la búsqueda de sus familiares.

Sobre los aspirantes, dijo que los colectivos no ven bien la imposición del Gobernador, refiriéndose al actual fiscal visitador Jorge Winckler, pero acotó que no les queda otra que darle un voto de confianza.

Dijo que el titular de la Fiscalía debe alejarse de la actitud de la administración pasada que les ocultó información porque daba cifras de desaparecidos y fosas clandestinas menores a las reales.

Sobre la declaración de Jorge Winckler de que Veracruz es la fosa más grande del país, dijo que es una declaración un fuerte para los familiares de desaparecidos.

Saldaña Grajales consideró que debe haber un cambio radical pues lo que se vive en Veracruz es una inseguridad grave, con los asesinatos, homicidios, secuestros y extorsiones.