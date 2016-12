No saben a cuántos van a despedir

Xalapa, Veracruz

Aún no se ha definido en número de trabajadores que serán dados de baja de la administración estatal, confirmó Clementina Guerrero García, titular de Finanzas y Planeación.

La funcionaria explicó que al dar un plazo de tres meses al Ejecutivo se podrá revisar todas las áreas de gobierno y calcular el monto económico que se tendrán que erogar para liquidar conforme a derecho a los burócratas.

En entrevista a su arribo a Palacio Legislativo, en el marco de una reunión con los diputados locales, explicó que en este momento saben que se tiene un déficit de 20 mil millones de pesos, pero aún no se calcula cuántos trabajadores se deben dar de baja.

Hizo mención que en la Sefiplan hay por lo menos seis choferes que se quedaron en nómina después del paso de igual número de titulares y se tendrá que hacer una depuración.

“En número no, fíjese que en nuevo no, las sumas no dan personas, sabemos de las cantidades pero de las personas no le podría decir 45 allá o 60 acá (…) cada quien llega con su personal esta administración quisimos ser más responsables llegar uno a uno, yo traigo uno de las plazas que se van, si se dan cuenta en Sefiplan no se han removido personal, pero se va a dar”.

Comentó que en todas las áreas de gobierno se dará un recorte, pero serán muy cuidadosos en el caso de la SSP, Salud y Educación, “recibirán un trato especial”.

Explicó que es una práctica común en la administración pública el inflar las nóminas y evitó dar a conocer en qué administración se disparó el número de personal que hoy obliga a duplicar el pago de salarios y prestaciones.

En lo que respecta a la deuda pública comentó que siguen analizando su reestructuración y aún no se definen los años a los que se habrá de ampliar el pago de créditos que les fueron heredados.

Finalmente en torno a las críticas por a su llegada al Congreso local en un auto de lujo, señaló que su debilidad no son los autos, sino los viajes.

“Yo tengo un avenger 2008, es un viejo nuevo que tiene 65 mil kilómetros y el (Audi) fue un aventón, porque veníamos y no cabíamos todos”, explicó.