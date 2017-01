Los queremos vivos; exigen familiares de desaparecidos

Connect on Linked in

Xalapa

Son miles los desaparecidos en el estado, alertó la integrante del Colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos Veracruz, María Antonieta Muñoz.

Al acudir a la Catedral de Xalapa con otras madres de desaparecidos a pedir oración por sus hijos, demandó del Fiscal y del nuevo Gobierno, que no se busquen a sus familiares sólo en las fosas sino que hagan lo necesario para hallar a sus familiares con vida.

“Queremos que sigan buscando a nuestros hijos, no solo en las fosas sino en vida porque muchos tenemos esperanzas y hasta que no veamos un cuerpo, podremos aceptarlo, mientras no”.

Exigió que si el ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras resulta responsable en la omisión u opacidad en las investigaciones sobre las desapariciones en el estado, se procese y haga justicia.

“Exigimos la verdad, eso ante todo, que aparezcan nuestros hijos en la forma en que Dios lo disponga pero queremos la respuesta, que se haga justicia: tenemos derecho a la verdad”.

Lamentó que es hasta ahora que la Iglesia Católica reconoce el problema de los desaparecidos en la entidad, pues dijo que antes nadie quería aceptar o hablar sobre el tema.

Dijo que hasta ahora ha habido un solo caso de desaparición que fue resuelto después de muchos años, mientras que la mayoría no ha tenido resolución para la familia.