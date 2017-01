Denuncian impunidad en el caso de Moisés Sánchez

Connect on Linked in

VERACRUZ

A dos años de la desaparición y asesinato del reportero Moisés Sánchez, su hijo Jorge Sánchez y algunos periodistas se manifestaron debido a que el caso no presenta avances en la investigación y para exigir justicia.

“Hoy se cumplen dos años de impunidad, dos años cuando llegó un comando armado de 9 personas al domicilio de mi padre y se lo llevaron, junto a él su sueño de seguir informando, de activista, de ayudar a la gente, de ser parte para ayudar e informar, dos años después de su secuestro los criminales siguen en libertad”, explicó.

Sánchez señaló que los expedientes están actualmente en control de la Procuraduría General de la República debido un amparo que ganaron, pero se encuentran exactamente igual que hace más de un año ya que no han avanzado para nada en la investigación.

“En los 18 tomos que consta la investigación y que se hallan en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión no hay avance”.

Sánchez expresó que no hay resultados todavía en la investigación del homicida confeso Clemente “N” ni tampoco de la sábana de llamadas que se pidió el ex alcalde de Medellín de Bravo, prófugo de la justicia, Omar Cruz Reyes, quien presuntamente fue el autor intelectual del crimen. Asimismo, la familia de Sánchez Cerezo destacó que no confían en la actuación del nuevo Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz.