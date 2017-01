Ola de despidos en el gobierno estatal

Connect on Linked in

Xalapa, Veracruz

Decenas de trabajadores de confianza y contrato de varias dependencias estatales denunciaron que al presentarse a laborar este día encontraron cambiada la chapa y candado de sus áreas de trabajo, impidiéndoles la entrada, acusando en algunos casos que les están dando trato de delincuentes.

Despiden a 550 empleados del Seguro Popular

Este es el caso de los trabajadores del Seguro Popular, a quienes les fue impedido el paso a sus oficinas y 53 hospitales, con la justificación de haber sido despedidos el pasado 30 de diciembre.

El secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato de Trabajadores del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Alfredo Ortega Pérez, aseguró que se trata de 550 empleados a los que se les impidió el acceso por órdenes de la actual titular del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, María del Consuelo Anaya Arce.

Cabe destacar que esta persona dejó plantado al personal a una reunión que tenían programada al mediodía de este lunes para llegar a un acuerdo.

Seguro Popular suspende labores en zona centro

Este lunes los módulos del Seguro Popular de Córdoba, Tezonapa y Huatusco no brindaron la atención debida porque personal encargado de dar el servicio no tuvo acceso a las oficinas. En Córdoba, aseguraron que las chapas fueron cambiadas.

En la zona se estima que unas 150 mil afiliaciones quedaron suspendidas en cuanto a la atención, pues ni el Hospital General de Córdoba, que se ubica junto a las oficinas del Seguro Popular, prestó la atención médica que requerían los afiliados.

Impiden el paso a trabajadores en la FGE

En tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) se sumó a las dependencias que impidieron el paso de sus trabajadores de contrato y de confianza este lunes.

Empleados llegaron a trabajar de manera normal a las instalaciones de Arco Sur, pero fueron informados que no podían ingresar a sus puestos de trabajo.

En Política Regional acusan despido injustificado

Personal de Política Regional en Córdoba mostró su inconformidad luego de que al menos nueve personas fueron despedidas; señalaron que los trataron como si fueran delincuentes, pues desde el sábado cambiaron las chapas de las oficinas.

Raúl Barrientos, ex trabajador de Política Regional, dijo que algunos de sus compañeros llevaban desde cuatro hasta 18 años laborando en la oficina y aunque saben que con el cambio de administración sus contratos quedarían quizá terminados, consideraron que no fue la forma de hacer las cosas.