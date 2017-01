Será austera la fiesta de La Candelaria

Connect on Linked in

Boca del Río, Veracruz

Únicamente habrá artistas locales en la Fiesta de la Candelaria que será austera, ya que se requería del recurso económico por parte del Gobierno del Estado, informó el alcalde Homero Gamboa Martínez.

Señaló que el año pasado tuvieron que solicitar un crédito por 5 millones de pesos pero este año no lo harán, ya que se trata del último de la actual administración municipal, por lo que se requeriría cuando menos ese monto por parte del Gobierno Estatal, el cual anunció que no se entregará dinero.

“Estamos haciendo una fiesta sencilla, por parte de artistas locales (…), con artistas locales y voluntarios, cubriendo los eventos hasta donde podamos. Las fiestas de La Candelaria son muy conocidas a nivel nacional e internacional también”, afirmó.

El alcalde descartó que las fiestas se encuentren en riesgo debido a la falta de recursos, puesto que sostuvo que se trata de actividades tradicionales que llevan muchos años realizándose.

Las Fiestas de La Candelaria se realizarán del 31 de enero al 9 de febrero de este año y según Gamboa Martínez se harán 169 actividades religiosas como el paseo de la Virgen por el río y la exposición de los vestuarios que han usado; también se efectuarán algo tradicional como los toros y encuentro de jaraneros y algunas actividades complementarias como la presentación de artistas.

Detalló que hasta el momento aún adeudan 3 millones de los 5 que pidieron prestados el año pasado para estas actividades.

“Nos ocasionó un problema económico en el municipio, porque es un municipio muy pequeño, no tiene recaudaciones fuertes y quedamos endeudados”, comentó.

Afirmó que este año no se podría pedir créditos ya que es el último de la actual administración y por lo cual se tendría que heredar la deuda a la siguiente.

Gamboa Martínez señaló que la administración estatal pasada señaló en documentos que invirtió 35 millones de pesos para estas fiestas, sin embargo, dijo que ellos no recibían el dinero ya que supuestamente eran ejercidos de forma directa.

“Haciendo números no creo que llegaran a esa cantidad de gastos”, sentenció.

Por último, sostuvo que existen multas y penas en caso de que se maltrate a los toros que son soltados durante la fiesta, por lo que descartó que existan daños a estos animales como sucedió en años anteriores.