2017, el año en que viviremos en peligro

Como nunca antes en este siglo en México, se han presentado juntos tantos riesgos y amenazas para la seguridad y la economía de nuestro país. Los primeros efectos ya se han sentido, amaneció el primer día del año con aumentos en los energéticos, gasolinas, diésel, gas y electricidad. Asociados a estos aumentos, se verán pronto incrementos en el transporte público, en el de mercancías, todos los alimentos (todo lo que comemos hay que transportarlo) y casi todo tipo de artículos, porque prácticamente nada de lo que compramos para nuestro uso y consumo se produce en casa; así que el gasolinazo le pega de “knock out” a nuestros bolsillos.

Ya lo dijimos, esto sólo es el principio, escalada de precios, la famosa “cuesta de enero” pero recargada. La culpa de esta ya iniciada catástrofe nacional es por factores externos e internos, tan negativos los unos como los otros. Del exterior nos atropella el nuevo gobierno de los Estados Unidos, que será encabezado por Donald Trump, autodeclarado nuestro principal enemigo comercial, quien no se aguantó a llegar a ser oficialmente presidente de nuestro país vecino, tomará protesta el próximo día 20, para abrir las hostilidades comerciales en contra de la economía mexicana; a las empresas automotrices americanas, que tienen desde hace décadas fábricas en México, como lo son Ford y General Motors, ya las convenció con amenazas para que cancelen las inversiones que tenían planeadas para sus plantas de producción en nuestro país.

El TLC, que permite que los productos producidos en México se vendan sin aranceles en Estados Unidos (a donde colocamos 80 por ciento de todo lo que exportamos) prometió Trump cancelarlo o cuando menos modificarlo para reducir lo que nos compra su país en una gran escala. Y para completar el cuadro de su prometida política antimexicana, amenaza con la expulsión de cuando menos seis millones de paisanos que trabajan sin documentos su país.

Esta fobia del próximo presidente americano ya produjo una alta depreciación del peso, que parece imparable, ya cuesta un dólar americano más de 21 pesos. Y como casi todos los productos que importamos los pagamos en dólares, también por ello se hará más fuerte la inflación de precio de casi todos los productos en México.

Los factores internos, que provocan la fuerte subida del costo de la vida en nuestro país, en teoría estos factores podríamos controlarlos de alguna manera para que no fueran tan altos los incrementos, pero no será así, porque padecemos un sistema político plagado de ineptos y corruptos, y aquí abarcamos a todos los que viven de política, a todos los partidos. Nuestro gobierno ha sobre endeudado al país, y en lugar de aliviar la difícil situación reduciendo los impuestos, los ha venido aumentando para cubrir su alto gasto público.

Sólo nos queda empobrecernos más, pagando todo más caro. A menos que nuestra inconformidad por esta desastrosa situación se vuelva más decidida y se manifieste exigiendo y promoviendo cambios de fondo a nuestro sistema político.

Cambios en RTV: corren a empleados y entran “ninis bonitos”

El pasado 30 de diciembre, 40 por ciento de la plantilla laboral de Radio y Televisión de Veracruz (RTV) no recibió su sueldo en sus cuentas bancarias y lo peor fue que nadie les avisó.

Fue hasta que se comunicaron con los contadores cuando se enteraron que les pagarían con cheque y tenían que pasar a Recursos Humanos a recogerlo.

¿Cuál fue la sorpresa de los trabajadores de años de RTV?, que al llegar a Recursos Humanos los enviaron al área jurídica donde un abogado les confirmó que ya no se requería de sus servicios; sin embargo, por “gratitud” a sus años de trabajo les darían un mes más de contrato.

Incluso les prometieron que mensualmente se los podrían renovar pero con el riesgo de que en cualquier momento les dirían “gracias por tus servicios”, y al no tener antigüedad pues no tenían derecho a liquidación.

El problema está que enero será el mes de los despidos en el Gobierno del Estado y por supuesto RTV está incluido.

Ahí no acaba el tema. Resulta que los líderes sindicales ya fueron notificados de que entre los despedidos hay parte de su gente, por lo que se andan moviendo para “protegerlos”; sin embargo, al parecer ya pactaron cuántos sindicalizados se quedarán sin trabajo a lo largo de este mes.

Peor aún, de acuerdo con personas que estuvieron haciendo largas filas para recoger su cheque, se percataron que la austeridad no llegó del todo a RTV, ya que el antiguo personal está siendo reemplazado por “niños bonitos de ojos de color y tez clara” al puro estilo de los preferidos del actual gobierno estatal.

Los “ninis” andan recorriendo las instalaciones de RTV con libretita en mano viendo qué hacen cada uno de los trabajadores para pasar el reporte a los jefes.

La primera misión de la CEAPP

La Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas se ha reconstituido con los recomendados del nuevo régimen estatal, los nuevos comisionados se han propuesto como primer objetivo y misión protegerse a sí mismos, pero no contra las acechanzas de la profesión, sino a sus intereses económicos, así que lo primero para ellos es el billete que se llevarán por operar la protección de sus colegas, para cuando menos poner los comisionados a salvo, sus ingresos.

El comisionado que se reeligió (de dedazo), Jorge Morales, secretario técnico de la CEAPP, se puso de acuerdo con Ana Laura Pérez para recortar al personal de esa comisión, asegurando así colocar a los subalternos que sean adeptos a ellos. Sin el menor vestigio de transparencia, no quieren mostrar la lista de empleados con sus respectivos sueldos incluyendo el de ellos… El buen juez por su casa empieza…

Las empleadas emplazadas con ser despedidas dicen contar con un video donde se muestra claramente al “más antiguo protector de los derechos de los periodistas”, Jorge Morales, insultándolas y amenazándolas con correrlas.

La nueva Legislatura se cansa rápido

Con apenas menos de dos meses de estar trabajando, los diputados locales ya se tomaron vacaciones, luego de despedirse este 30 de diciembre citaron a sesión hasta el día 11 de enero, así que se ve que no tienen temas pendientes a pesar de haber muchas urgencias por resolver.

Pero eso sí, recientemente acaban de publicar en la Gaceta Oficial del estado una ampliación presupuestal para la Legislatura local por 75 millones de pesos, para los pagos que tenían que hacer por fin de año y sus nóminas correspondientes, ya que no tenían fondos para cubrirlas, siendo una cantidad muy fuerte la que cuesta mes con mes mantener ese poder que tiene 50 diputados locales con muy buena dieta, así como muchos empleados que laboran ahí, algunos que no son indispensables, ganando mucho dinero pero que como son posiciones políticas ahí los sostienen. Cuál austeridad, si siguen gastando los millones, en choferes, asistentes y viáticos.

A los empleados de confianza y a los diputados locales les pagaron con cheques que no pudieron cobrar por no tener fondos, curiosamente hacen lo mismo que la administración pasada que era priista y que emitió en alguna ocasión cheques sin fondos para el pago de pensiones y jubilaciones, lo que en su momento criticó fuertemente el PAN y ahora la nueva administración que encabezan ellos hacen lo mismo, así como pedir créditos y no atender situaciones que son prioritarias.

Ahora habrá que ver las reacciones que seguro no se dejarán esperar, hoy cuando lleguen a trabajar miles de empleados a las oficinas del estado y no los dejen ingresar a sus oficinas, con lo que ya anunciaron que harán despidos masivos lo que seguro hará que hayan marchas, movilizaciones y protestas, ya que a la vez que están corriendo empleados, están contratando nuevos y hasta creando más subsecretarías para darle empleo y cargos a sus amigos a los que quieren colocar.