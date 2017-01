Vuelven a marchar ex trabajadores del Seguro Popular

Connect on Linked in

Xalapa, Veracruz

Ex trabajadores del Seguro Popular de 53 oficinas de varias regiones del estado marcharon desde las oficinas de la dependencia hasta la Plaza Lerdo, para exigir pago de liquidación y respeto al contrato colectivo de trabajo, luego de que fueran despedidos injustificadamente.

Alfredo Ortega Pérez, secretario de Trabajos y Conflictos del Sindicato Estatal del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, advirtió que acudirán ante instancias legales para defender sus derechos.

Recordó que son 400 trabajadores sindicalizados y 200 de contrato, quienes el pasado 30 de diciembre recibieron su quincena y una carta donde les comunicaban que estaban despedidos.

En su tercera manifestación, afirmó que este lunes pactaron una reunión con la encargada de despacho de la Dirección General del Seguro Popular, Consuelo Anaya; sin embargo, esta no llegó a la cita.

Afirmaron que están abiertos al diálogo y no a través de una “ocurrencia” de borrar de un día para otro el contrato y que les nieguen su existencia de un plumazo.

“Si es necesario acudiremos a instancias internacionales también, porque estamos conscientes de que está haciendo una violación a los derechos humanos y sobre todo al derecho laboral. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege el derecho al trabajo”.

Los empleados solicitaron una reunión con el gobernador, Miguel Ángel Yines Linares para solucionar esta problemática y señaló: “Nosotros no somos quienes saqueamos a Veracruz, somos simples trabajadores, sería bueno que empezara a meter a la cárcel a los que saquearon a Veracruz, no somos delincuentes, somos trabajadores”.