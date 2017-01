No somos agoreros, pero…….

Si Javier Duarte decía que le había tocado bailar con la más fea, en su gobierno respecto a la seguridad publica, y aún así saqueó el estado, ahora será con la más horrible, porque este año está empezando con disturbios, saqueos, robos y violencia por todos lados.

Para muestra la zona conurbada del puerto de Veracruz, donde fueron muchos los establecimientos saqueados, Chedraui del Nuevo Veracruz, del Coyol, Las Brisas, Plaza Cristal y hasta el de Díaz Mirón, pero también tiendas Copel, Soriana, Contino y Wall Mart fueron saqueados con violencia, rompieron vidrios, golpes y balazos para tratar de detener a los delincuentes que se llevaban lavadoras, refrigeradores, pantallas planas de televisión, alcohol, ropa y algunos más comida.

El caos se volvió incontrolable en varias partes del país, del estado y en Veracruz Puerto fue donde más fuerte estuvo, poniendo en riesgo hasta a quienes iban pasando por ahí, demostrando que la policía estatal quedó rebasada y no se dio abasto para contener la violencia, una ola de vándalos vaciaron los comercios, las imágenes hablan por si solas y están en todos lados, en televisión, en redes sociales, en la prensa. Lo dijimos en DALE, ayer y antier, que empezamos el año que peor nos puede ir y no fue por catastrofistas, sino, es lo que visualizamos por el pésimo manejo político del país y del estado, pero la realidad de esta primera semana no está dejando cortos.

Los vándalos son de aquí, nuestros vecinos

El espectáculo fue grotesco y atemorizante, no nos imaginamos estar conviviendo con personas, que de un momento a otro actúan con desbordada violencia, sólo por robar objetos que no valen más que unos cientos de pesos, en la mayoría de los casos.

Ahora el miedo se apoderó de los comerciantes y sus empleados, que están por definir si mantienen hoy sus puertas cerradas, para tratar de prevenir que vayan a repetirse los asaltos a sus negocios, ya que ayer en muchos sitios Veracruz fue un estado sin ley y hoy, con sobrada razón ya no confían en la policía estatal para su protección.

Los responsables de estos deplorables actos son muchos de ellos delincuentes profesionales, pero también mezclados con ellos muchas personas comunes, gente aparentemente normal, que se intoxicaron de la locura colectiva y delinquieron aprovechando el momento. Se vio a mujeres, a jóvenes menores de edad acarrear artículos electrodomésticos, teléfonos celulares, ropa, computadoras y hasta comestibles, de todo se robaron públicamente y no les importó verse expuestos a ser grabados en videos.

Viene paro de transporte público, para mas complicacion

Aunque Yunes Linares salió a decir que no van a aumentar los pasajes como los transportistas demandan y que van a tener que sentarse primero a una mesa de negociación, pero los dirigentes de los transportistas anunciaron para hoy un paro total de camiones y taxis, haber cuantos días aguantará el estado sin que la gente tenga en que trasladarse, de inmediato deben sentarse a arreglar eso antes de que sea un problema más, que se sume a la larga lista de los que hay por aquí, tantos que no se puede enumerarlos.

De paso ya quiso dar reversa con lo que en Veracruz sólo se roban una coca y 100 pesos, diciendo con que el no dijo eso, sino que hasta los delitos menores cuentan, pero ya con los teléfonos y redes sociales de inmediato se propaga todo en segundos y aunque los funcionarios quieran borrarlo ahí queda para la posteridad, ya ve Yunes Linares que no es lo mismo criticar que estar al frente del gobierno.

Y mientras el país se sumerge en el caos, peña reingresa a videgaray

Ahora será secretario de relaciones exteriores, Luis Videgaray, sólo aguantó menos de cuatro meses el presidente Peña Nieto sin la colaboración de su súper influyente exsecretario de hacienda, con este acto de reincorporar a Videgaray otra vez como responsable de la diplomacia mexicana, deja en claro el presidente que es cierto todo lo que se rumora y dice que el que verdaderamente gobierna México es éste cuestionado personaje. Todos los demás miembros del gabinete federal son puros segundones bajo el mando de Videgaray, con él, pocas son las esperanzas de que las cosas mejoren para el país, en la relación con el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Al nuevo secretario de relaciones exteriores, sin experiencia en la materia, reconocido públicamente por el mismo, se le ve como un entreguista, a quien su principal método de negociación con el gobierno norteamericano, se resumirá en la frase “ A sus órdenes jefes”.