Otro mensaje de Peña justificando aumento a combustibles

Tarde, nuevamente el presidente Peña Nieto intenta justificar el incremento en el precio de la gasolina y el diésel, del aumento al gas no dijo nada, otra vez dijo que entendía y comprendía el malestar y el enojo de la población, pero que según él, esta decisión la tomó porque era el mal menor, si no, entraríamos a una situación de inestabilidad económica, que sería peor para la economía de todos los mexicanos. Argumentó Peña en favor de este impopular aumento que, según él, afecta principalmente al 10% de la población, la que tiene los ingresos más altos, en cambio los pobres que consumen gasolinas (que tienen automóviles, suponemos que quiso decir) sólo son el 15% de la población. No aclaró qué efecto produce el aumento al resto de la población, nada menos que al 75%, las tres cuartas partes de los mexicanos, los que según Peña Nieto estamos en el limbo y el aumento de la gasolina “ni nos beneficia ni nos perjudica sino todo lo contrario”.

Esta explicación del presidente es peor que todas las anteriores, incluyendo la del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien en entrevista televisiva se le ocurrió llamar a la gasolina la “molécula”, repitió tres veces a la entrevistadora que lo que provocaba este aumento en el precio, era por el precio internacional de la “molécula” que se ha incrementado y se cotiza en dólares. Los funcionarios federales que usan estas formas de comunicar algo tan delicado como estos lesivos incrementos de precio se ponen en evidencia, son tecnócratas insensibles, ineficaces, muy lejanos al pueblo y demagogos.

Continuó el vandalismo y los saqueos en Veracruz

Siguieron los saqueos durante todo el jueves y Veracruz siguió en los primeros lugares en los motines callejeros. La gente desesperada, desquiciada, no podía llegar a sus trabajos, ya no sólo los robos eran a centros comerciales, súper mercados y tiendas de conveniencia, robaban a quienes iban a los cajeros a sacar dinero, el estado se convirtió en un caos total presa de la inseguridad.

Mataron en Córdoba en la calle a una pareja e hirieron a su hija, una menor de diez años, unos hombres que a bordo de una moto llegaron y les dispararon, para rematar se fugó un reo del penal de La Toma.

Ya quieren echarle la culpa a los diputados y militantes de Morena, por aquello de vacunarse, como están viendo que puede ser el partido que gane en las futuras elecciones que ya se avecinan, a echarles la culpa, con la que por cierto nadie quiere cargar.

Pero eso no es todo, suspendieron todas las corridas de ADO y el AU ante los bloqueos carreteros, bloqueos que tanto pregonó el gobierno estatal que no iban a permitirse, que serían detenidos quienes se impidieran el paso en las vías públicas o vías de comunicación, pero ni los detuvieron ni liberaron el tránsito, no se daban abasto para detener a los que delinquían y menos imponer el orden.

Ni al gobernador le hicieron caso

Aunque quisieron dar dos golpes mediáticos en el Gobierno del Estado, este jueves no fueron nada efectivos, primero citaron a rueda de prensa para tratar de explicar los saqueos que desde el miércoles se habían estado dando, mandaron a 3 funcionarios estatales, el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, el secretario de gobierno, Rogelio Franco y al Fiscal del Estado, Jorge Winckler, pero trastabillaron, se enredaron y mejor ante la evidente falta de tablas o de información o las dos juntas, terminaron anticipadamente sin contestar las preguntas, dejando evidenciado la falta de experiencia para estar al frente de un estado tan complejo como Veracruz y menos ante situaciones imprevistas y emergentes como la que se vive y que está fuera de control.

Pero ya la cereza del pastel fue ver cómo trataron de hacer parecer al Gobernador del Estado, Yunes Linares, como el solucionador mágico del desastre, llegando al Chedraui Las Brisas en helicóptero y donde le llevaron unos acarreados de comparsa para aplaudirle, pero quien sabe qué colaborador fue el responsable de hacer el show, que no supo hacerlo, se vio un Yunes Linares desencajado, desorientado, que no sabía para donde jalar, los que levaron le gritaban vivas, pero los demás puros insultos y seguían robando las cosas en la cara, no sólo de los guaruras, policías y funcionarios, sino del gobernador, que supuestamente les hablaba para “alejarlos” del camino del mal y de la delincuencia.

Mejor se retiró como llegó, volando y se fue al Hotel Fiesta Americana, al final se está teniendo que morder la lengua y usar las aeronaves que tanto dijo también que no usaría, parece que ya debieran estar pensando en ser sustituidos varios funcionarios por no poder con el paquete.