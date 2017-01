Lamentan anarquía en el estado

Carlos Alvarado

El expresidente del Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz (CCEV) Jesús Castañeda Nevárez, calificó como un acto de “barbarie”, de falta de valores, principios por parte de las personas que anoche incurrieron en saqueos y actos vandálicos en casi una centena de comercios en el puerto de Veracruz.

En entrevista, recordó que Veracruz ha estado vandalizado durante los últimos doce años, una vez que los actos gubernamentales “nos pusieron de rodillas” y el saqueo desproporcionado generó un hartazgo en la sociedad lo que generó la situación que se presentó anoche en el puerto de Veracruz.

Si bien dijo que no era la ruta, comprendían el hartazgo, el cansancio y el coraje de los ciudadanos, sin embargo, no fue un acto inteligente sino de barbarie que lo único que refleja es que no hay valores, principios y confianza en las autoridades, ni en el estado de derecho.

Convocó a realizar una reflexión, no solamente entre la sociedad y el gobierno, mismo que dijo deberá ser más sensible, sobre todo del presidente de la República Enrique Peña Nieto, quien no mostró un ápice de conciencia por el alza a los combustibles.

Castañeda mencionó que existe un gasto excesivo en la burocracia, en el gasto que tiene la clase política y gubernamental, mismos que no fue tocado como parte de la estrategia de salvar al país.

Reprueban saqueos

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Xalapa (Canaco-Servitur) Gerardo Libreros Cobos, reprobó los actos vandálicos que suscitaron la noche de este miércoles en el puerto de Veracruz.

Dijo que no se puede comparar la protesta del alza a los combustibles con los hechos de rapiña y saqueo que se registraron en distintos centros comerciales del puerto jarocho.

Piden evangélicos atender las demandas sociales

El presidente de la Red Evangélica de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez calificó de lamentables los hechos de violencia y vandálicos que se realizaron el día de ayer, al saquear diversos comercios en el estado, por lo que pidió el Gobierno Federal atender las manifestaciones sociales y disminuir el precio de los energéticos.

Señaló que reprueban este vandalismo, pero también el realizado por parte de las autoridades federales, al aumentar el costo de los combustibles y no ser sensible ante la situación que aqueja al estado.

Asimismo, consideró que se sabe que no fue el pueblo quien lo hizo, sino por personas con intenciones de desestabilizar el estado, pues estas acciones se dieron en Veracruz de manera más fuerte.