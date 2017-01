Saqueos, estrategia “muy bien orquestada para generar desorden”: Pepe Yunes

Boca del Río, Veracruz

Las personas que organizaron los saqueos al comercio establecido lo hacen en un intento por desestabilizar a los gobiernos y la democracia, aseguró el senador priista José Francisco Yunes Zorrilla.

Dijo que son personas anarquistas a las que se les une el pueblo debido a las inconformidades que existen, ya que no saben lo que están realizando en realidad, al tiempo que negó que se trata de seccionales priistas quienes han operado este tipo de actos.

“Se nota que hay una orquestación para generar desorden, para que el ambiente se explique en términos de anarquía y que responda a una estrategia muy bien orquestada a través de redes”, aseguró.

Afirmó que no se trata de una situación exclusiva del estado de Veracruz, ya que se ha presentado con la misma forma de operar y ya se ha presentado en otras ocasiones.

“Convierte ese estado de ánimo en terreno fértiles para grupos subversivos, desestabilizadores, que buscan la anarquía”, indicó.

El senador sostuvo que siempre que existe un problema se busca culpar al Gobierno Federal y al PRI, aunque estos no tengan ninguna responsabilidad en lo que sucede.

Sin embargo, afirmó que en esta ocasión no existe ninguna culpa por parte de las personas que se encuentran en el gobierno ni del Revolucionario Institucional.

“Es un absurdo, si ustedes se dan cuenta que todo cuando se tiene que dar una responsabilidad es al Gobierno Federal o es al PRI, no se sustenta más que en lo es un absurdo, es un interés o una campaña de tratar de hacer al malo de la película sin un sustento (…) tratan los partidos políticos de sacar raja política”, aseguró.

El senador dijo que los vales de despensas no son una solución que se debe aplicar al problema de los saqueos ya que no es el camino por el que se llegará a la tranquilidad.