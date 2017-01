Steelers y Packers, favoritos en Ronda de Comodines

Ciudad de México –

Los Playoffs de la NFL iniciarán este fin de semana con la balanza inclinada a favor de los equipos locales, entre ellos los Pittsburgh Steelers y los Green Bay Packers, que recibirán a los Miami Dolphins y los New York Giants, respectivamente.

Pittsburgh parte con ventaja sobre Miami, que si bien venció al equipo “acerero” en la temporada regular, ahora no contará con su quarterback titular; Ryan Tannehill sufrió un esguince en la semana 14 y no ha vuelto a jugar desde entonces.

Los Steelers tienen a uno de los mejores corredores de la liga en Le’Veon Bell, mientras que Miami fue una de las peores defensivas contra la carrera en campaña regular (la número 30 en yardas permitidas por partido), así que la misión de lograr el pase a la Ronda Divisional luce casi imposible para la escuadra del coach Adam Gase.

Además, Pittsburg cuenta con la experiencia y el ataque aéreo de Ben Roethlisberger, que tiene a su disposición a Antonio Brown, una garantía en el juego de pase.

En la Conferencia Nacional, el duelo que llama la atención es el Green Bay Packers contra New York Giants, dos viejos conocidos.

Eli Manning ya sabe ganar de visita en el frío de Lambeau Field en postemporada. Lo hizo en las campañas 2007 y 2011, cuando a la postre lideró a los Giants hasta el título del Super Bowl. Esta vez, se trata de un duelo de equipos enrachados; Green Bay ganó sus últimos seis partidos de la fase regular, los Giants sacaron siete victorias en sus nueve encuentros más recientes.

La diferencia podría estar en el gran momento que vive Aaron Rodgers, quien luego de un mal inicio se recuperó y se metió de nuevo en la discusión sobre el premio MVP de la NFL. Quien gane muy probablemente enfrentará a los Dallas Cowboys en la siguiente ronda.

Los otros duelos de la ronda de comodines son Oakland Raiders vs. Houston Texans en la Americana y Detroit Lions vs. Seattle Seahawks en la Nacional.

Las apuestas ponen como favoritos a los Texans sobre los Raiders debido a la baja del quarterback Derek Carr, quien sufrió una fractura de tibia en la semana 16, aunque cualquier cosa puede pasar pues Brock Osweiler tampoco otorga grandes garantías en la ofensiva de Houston.

Por su parte, los Seahawks tienen todas las de ganar ante Detroit, sobre todo porque serán locales en el CenturyLink Field, donde no han perdido en playoffs desde la temporada 2004.