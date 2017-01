Vales de 500 pesos a vándalos

En un arrebato de populismo, el gobernador de Veracruz, a un grupo de vándalos y saqueadores a los que visitó infraganti cuando robaban en un centro comercial del puerto jarocho, les ofreció el regalo de vales de despensa de 500 pesos. Hizo esto después de dirigirles un discurso para disuadirlos de delinquir y de intentar sin éxito de atrapar a uno de los que robaban.

Los comerciantes que se aguanten

Hasta ahora los comercios, grandes y pequeños, siguen muchos sin poder abrir, unos porque fueron asaltados y otros por temor a que los asalten, ya que la percepción de inseguridad y de incapacidad de las policías de controlar la situación. Para los comerciantes las pérdidas por lo que les robaron y por estar cerrados son multimillonarias. Imagínense nada más que un evento comercial tan importante como el Día de Reyes no pudieron vender.

Hasta ahora no hay vales para paliar sus pérdidas, los comerciantes no han recibido ninguna ayuda. Los grandes negocios, como las cadenas de supermercados y tiendas departamentales tienen seguros que les ayudarán con parte de estas pérdidas. Pero los pequeños negocios se tendrán que aguantar o… quizá logren algún apoyo protestando también.

De donde salen los tres o cuatro millones de pesos para los vales

Nadie comprende como un Gobierno del Estado que se la ha pasado diciendo por todos lados que “no hay dinero”, que no tienen para completar siquiera la nómina de empleados, que no han pagado aguinaldos y que se la han pasado despidiendo gente, cómo es posible que ahora ofrezca recompensas por 500 mil pesos a quienes den información de los que saquearon súper mercados y tiendas sobre todo en el Puerto de Veracruz, pero también que hayan ofrecido regalar 500 pesos en vale de despensa a todas las mujeres, aunque en la fila también se veían hombres que se formaron en el centro comercial de la zona norte en donde está ubicado el Chedraui Las Brisas, el cual fue saqueado.

Aunque el gobernador del estado, Miguel Yunes Linares, dijera que el dinero que regalaría sería de “su bolsa”, cosa que nadie le cree, menos después de que aunque él dijo que llegó una cantidad menor de personas, llegaron más de 6 mil personas, se calcula que hicieron cola más de 10 mil, formadas a eso de la una de la tarde. ¡Tan sólo con esas estaríamos hablando mínimo de 3 millones de pesos! Sólo en un rato y regalados, volviendo a aquellos tiempos que tanto criticaron los panistas, de la época priista, sobre todo de Fidel Herrera, pero que por lo que han mostrado quisieran repetirlo, aunque sin mucho éxito.

Yunes Linares culpa a Morena

Será por eso que ya le andan queriendo endilgar a Morena los ataques a los comercios, por lo que en estos días ya anunció que viene al estado, Andrés Manuel López Obrador, para defenderse y de paso ponerle más sabor a la de por sí controvertida política veracruzana.

Cargarle la culpa a Morena y AMLO de los motines, sin presentar pruebas de ello, se ve como sólo grilla, en la qué se percibe que están en complicidad los panistas con los priistas. La razón es que sigue creciendo el partido de AMLO para las próximas elecciones.

Noches de terror en colonias jarochas

Lo peor fue que luego de haber anunciado con bombo y platillo la llegada de la Policía Federal de 250 patrullas, que por cierto nadie vio vigilar el fin de semana, cuando en las colonias de la zona norte de Veracruz cundió el pánico y como sacado de una película de terror se armaron con machetes y palos, pues había el rumor y varios hasta lo aseguraban, de que se estaban metiendo ahora a robar a las casas o que entrarían a destruirles sus cosas, vecinos velaron cuidando las calles, hubo golpeados, amarrados a postes, exhibidos en redes sociales y hasta un motociclista degollado por una cuerda que dejaron atada entre postes por quienes cuidaban las calles, en lo que fue un fin de semana de terror, muchos no acudieron a sus trabajos con miedo a que los corrieran por miedo a un ataque masivo como había sucedido en las tiendas, lo que dejó en claro que las patrullas sólo eran para la foto, no para cuidar a las personas, así que en Torrentes, Río Medio, Oasis, Las Brisas, Chivería, El Coyol y muchas más, fueron días en vela sobre todo el viernes por miedo a que algo les pasara a ellos o a sus humildes casas.

Fin de semana de temor y pérdidas colaterales

El domingo todavía no se había recuperado en su totalidad la tranquilidad y la calma, sólo algunas tiendas dejaban entrar a cierto número de personas nada más, sólo algunas cajas cobraban, tuvieron que reforzar la seguridad tuvieron pérdidas millonarias.

Los restaurantes, cafeterías, hoteles y hasta los antros tuvieron que cerrar, porque ni tuvieron clientela, la gente prefirió quedarse en casa, y también porque los empleados no pudieron llegar a sus trabajos, por la inseguridad y la falta de transporte.

Así paso Veracruz una semana de pesadilla, como nunca en su historia. Lo peor es que no existe ninguna garantía de que no se repita.