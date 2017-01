Piden detener rumores de cancelación de Carnaval por disturbios

Connect on Linked in

Adriana Muñoz

El Carnaval de Veracruz no tiene por qué ser bandera de disturbios y actos de violencia como los que recientemente han vividos los habitantes de esta conurbación, aseguró la presidenta de la Asociación Por un Veracruz sin Discriminación, Flippy Morales de Franco.

En entrevista, subrayó que no están de acuerdo en que esta ola de inestabilidad social, se esté generando incertidumbre respecto a la posible cancelación de la fiesta más importante de los veracruzanos.

“Repudiamos toda manifestación pública y privada con el objetivo de paralizar y oscurecer una fiesta muy nuestra, casi centenaria, como lo es el Carnaval de Veracruz”, agregó.

En últimas horas, puntualizó, se corrió el rumor en redes sociales sobre la posibilidad de que el Carnaval de Veracruz se cancele, lo cual, apuntó, no es verdad.

Morales de Franco subrayó que este será el cuarto año en el que participan en las máximas fiestas carnestolendas, y a pesar de este corto tiempo “estamos en disposición de respaldar la fiesta, al presidente del Comité de Carnaval, Luis Antonio Pérez Fraga, y a todas aquellas personas que gusten de dar continuidad a nuestra histórica fiesta”, subrayó.

Exhortó al Comité de Carnaval de Veracruz y a las autoridades locales a que no den paso atrás y saquen adelante las fiestas.

“Habemos grupos que con mucho esfuerzo y esmero nos hacemos de recursos a través de eventos para poder sacar carrozas a la altura de la fiesta”, señaló.

“Que el odio de unos cuantos no ensombrezca nuestro folclor. Este es un llamado de unión para todos los jarochos. Alto a la violencia, alto a los rumores, rescatemos nuestro espíritu alegre y solidario. Basta de estar pueblo contra pueblo. Vamos por un Carnaval 2017 exitoso”, reiteró.

Por último, manifestó su solidaridad con los veracruzanos que se vieron afectados por los saqueos y rumores.

“La situación está en las manos de cada uno de nosotros, debemos unirnos para el bien y no para ir y hacer el mal”, concluyó.