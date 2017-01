Asuntos Públicos – La disputa por el PRI estatal

Eduardo Coronel Chiu

Por lo que se ve en la rebatiña, aún decadente el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz tiene todavía algún valor para la clase política nacional y local.

Al inicio del proceso para renovar 212 ayuntamientos en las elecciones de junio próximo, tras su derrumbe político el año pasado, el PRI atraviesa por un sacudimiento y reacomodo de corto plazo, experimenta una breve lucha interna combinada con la intervención central –la cúpula que decide con Peña Nieto– para definir a la nueva dirigencia y su rol en la escena política electoral, al menos para los siguientes dos años.

No es secreto que el PRI vive el peor momento de su historia local, cuando por primera vez carece de los beneficios directos de estar en el poder; ha dejado de ser gobierno, controlar el Poder Ejecutivo y cayó a la tercera fuerza política en el Congreso del Estado. Padece una crisis de liderazgo y de confianza, la secuela del descrédito y el descontento ciudadano por el gobierno corrupto e incompetente del ex gobernador Javier Duarte; y para empeorar sus expectativas, se le percibe asociado a los desastrosos resultados económicos del gobierno federal priista que mal dirige el presidente Enrique Peña Nieto, el entreguista del poder a la oposición, el Zedillo de la segunda década del Siglo XXI.

Con todo y ese escenario adverso, no faltan pretendientes para el PRI estatal; por el revuelo en la superficie se observan presiones de las corrientes locales y nacionales que empujaron la salida de Amadeo Flores Espinoza, el operador fracasado de la campaña a gobernador de Héctor Yunes Landa, mantenido por varios meses –debió renunciar de inmediato a la derrota–, momificado al igual que el partido, como cascarón burocrático de utilería. Buenos para nada.

¿Para qué sirve?

En el sistema de partidos y representación política, una marca registrada es negocio desde el punto de vista económico y también en el tráfico e interacciones de poder e influencia. El PRI, como marca política, puede estar desprestigiada ante el auditorio y no ser la mejor opción del mercado, pero en el contexto de la competencia se revalúa. De entrada está el negocio de las candidaturas o postulaciones, el partido vende los boletos del juego a un grupo de participantes, a los que abandera, y más en la elección municipal que se registran por planillas de ediles, candidatos a presidentes municipales, síndicos y regidores, titulares y suplentes.

Asimismo, los resultados de la votación alcanzada traerán a su dirigencia dinero público, financiamiento como prerrogativas para actividades políticas y para elecciones.

Por otro lado, el partido, en este caso el PRI, es un vehículo de articulación de intereses político-económicos regionales vinculados al ejercicio de los poderes municipales.

También ahora que es oposición a nivel estatal y lo será cuando menos durante los dos años que siguen –hasta las próximas elecciones de Gobernador y Congreso (éstas concurrentes en 2018 con las federales de Presidente de la República y Congreso de la Unión), la organización partidista local es una potencia estructural de cohesión, resistencia y contrapeso al actual grupo dominante, el PAN-PRD, que pretenderá refrendarse en el poder.

Mediación central

El PRI ha sido un aparato centralizado de enclave nacional cuando hay Presidente de la República de este partido, o su modalidad feudal, regidos por el gobernador –emanado del PRI– en ausencia de presidencialismo, como ocurrió durante el gobierno de Fidel Herrera, y por inercia en el de Duarte. El tecnócrata Enrique Ochoa, presidente nacional, les transmitirá la línea.

No tardará mucho en resolverse y entonces se verá quién ganó de entre todos los grupos y sus cabezas que hoy se dice están metidos en la pelea por controlar la decadente franquicia. ¿Tendrá mano el senador Pepe Yunes?, ¿los diputados federales, de la fidelidad, hermanados con Duarte?, ¿lo infiltrará Yunes Linares? esto como parte del supuesto pacto del PRI con el PAN-PRD para descarrilar a Andrés Manuel López Obrador, del partido Morena, quien tiene ya en Veracruz uno de sus bastiones para el 2018.

A ver cuál es la estrategia y qué efecto tiene sobre las filas del desánimo; el PRI de Veracruz es un grupo político sin liderazgo, disperso, débil y amilanado, en franca extinción. Como los dinosaurios.

Le pesa Morena a Yunes

Medroso y acomodaticio el PRI que quedó de su debacle política, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es el único contrapeso político y legislativo al autoritarismo faccioso de Miguel Ángel Yunes, gobernador del PAN y el PRD –para éstos y sus huestes. Ha sido Morena consistente en no concederle espacios en el Congreso, donde es la segunda fuerza numérica, y ejercer la crítica a los excesos de protagonismo y discrecionalidad de Yunes Linares. Ayer en el Congreso local los diputados de Morena reiteraron la refutación a Yunes, quien públicamente ha tratado de vincular tendenciosamente a ese partido con actos de vandalismos en el Sur –los saqueos a comercios y gasolineras y a la toma de la presa Yuribia, en Tatahuicapan. En tribuna lo desmintieron y volvieron a aplicarle el calificativo de gobernador “porro” (golpeador), que se ve no le agrada mucho, le gusta actuar como porro, pero que no le digan porro. Es porro pero delicado.