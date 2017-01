Hasta ahora sólo se ha recuperado 1 por ciento de lo que saquearon

Por más que quieren simular golpes fuertes y certeros al botín que se llevó Javier Duarte, diciendo que consiguieron la devolución de millones y más millones de lo que se llevaron en el sexenio pasado, no parece ser así si hacen el recuento de cerca de 420 millones de pesos. Eso no es en realidad nada si lo comparamos con todos los miles de millones de pesos que desviaron y lavaron, dinero que sigue en paraísos fiscales y escondido. Según la Auditoría Superior de la Federación son más de 35 mil millones que no se comprobaron legalmente. El monto de lo recuperado apenas rebasa 1 por ciento de lo que se señala que se robaron el sexenio pasado los duartistas.

Lo cierto es que las acusaciones contra los implicados en el mayor latrocinio al patrimonio de Veracruz no caminan, que ya han pasado meses de que comenzaran supuestos procesos para acusarlos por desvíos y a la fecha ni uno sólo ha puesto pie en la cárcel. Queda claro que lo que presumió Yunes Linares, como sus golpes contra la corrupción de su antecesor, cuando declaró que amenazando logró devoluciones de algunos prestanombres de Duarte y eso que en ese entonces sólo era gobernador electo, ahora como gobernador constitucional no se ha avanzado en lo que prometió.

Audirac tan campante

Uno de los casos que aunque ya le abrieron un proceso de manera legal no avanza es el de Mauricio Audirac, quien es una de las más claras muestras de que la gente no se sacia, ni se conforma con lo que se había llevado, luego de haber estado en el Orfis era ya un hombre inmensamente rico, que se daba los lujos de viajar en avión particular, viajes, la mamá de sus hijas mayores viviendo en Estados Unidos, dándose la vida de multimillonario, él y sus dependientes económicos. Ya se llevó a cabo la primera audiencia que fue estrenándose con un juicio oral, el cual no ha terminado y fue reagendado para el próximo mes. Hay quienes aseguran que Mauricio Audirac anda tan tranquilo y como si nada, porque está amparado y otros que porque ya tiene un “pacto”, ahora parece que fue una promesa de campaña, que se olvidó llegando al poder.

Habrá por cierto que cuestionar a Flavino Ríos, ya que estando de “gobernador” los pocos días que estuvo le seguía dando seguridad personal y guaruras por montones a Mauricio Audirac, hasta con carros de gobierno lo apoyaron hasta fin del sexenio.

No se ve por ningún lado que les apure la recuperación

Otra exageración más de Miguel Angel Yunes Linares es que dio, citó y ubicó a José Juan Janeiro Rodríguez, identificado como prestanombres de Duarte, porque lo investigó y mucha tenebra, como le gusta hacerse el interesante. Dio con él porque la familia de este abogado fiscalista es de Veracruz, su mamá estudió en el puerto y vacacionaban en el puerto, con amigos en común con sus hijos y varios conocidos, de los de la Maderería Rodríguez y primo del que fuera jefe de prensa de Miguel Ángel Yunes hijo y luego del papá, Francisco Vicente Rodríguez, el llamado Paco Vicente, luego se les fue a los Yunes y se convirtió en el porro cibernético de Javier Duarte. Así, de los miles de millones que lavó y manejo Janeiro Rodríguez, sólo una parte mínima es la que han recuperado para el estado, lo demás, ¿quién sabe cómo quedaron?

Tan es así que ni del dinero que la Federación ilusamente está solicitando que devuelvan de los Juegos Centroamericanos del 2014, más de 500 millones de pesos no comprobados, dinero que nadie les piensa devolver, pero que por formalidad lo pidieron de manera institucional, pero si ya era tal el descaro, que hasta empresas fantasmas de los que participaron en la organización, estuvieron involucradas y nadie les dijo nada, entre ellos la productora de los Juegos, Brenda Tubilla, el ex secretario de Turismo, Harry Grappa, el que fuera director del Deporte, Rafael Cuenca y el Director de los Juegos, Carlos Sosa Ahumada, todos se llevaron su parte y entregaron lo acordado a sus jefes.