Denuncian intimidación en el instituto de la mujer

Ex trabajadoras del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), exigieron al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, el pago pendiente de salarios y aguinaldos, además de acusar despidos injustificados y “terror laboral” que se está viviendo en el organismo.

Catalina Serón Toral, analista de proyectos de la oficina de Fortalecimiento Municipal, reveló que el adeudo proviene desde la pasada administración estatal.

Al tiempo de señalar que además que le adeudan salarios y otro tipo de prestaciones fue notificada hace unos días que sus servicios no serían necesarios en la nueva administración del IVM.

Comentó que la plantilla laboral es de alrededor de 50 personas, de las cuales 40 han sido citadas para pedirles que firmen su renuncia.

Acusó además que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, desvió recursos del IVM que deberían haber sido canalizados a programas en beneficio de las mujeres del estado.

Expuso que las personas que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares designó para que continuaran con los trabajos que se venían realizando en el Instituto Veracruzano de las Mujeres, no han cumplido con la instrucción de realizar los pagos pendientes a trabajadoras de este organismo mismo que adeudan desde la administración pasada.

IVM no ha pagado sueldos de 50 trabajadores

El Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) no ha pagado sueldos correspondientes a diciembre y aguinaldos de 50 trabajadores con antigüedades de hasta nueve años.

lia García Montané, narró que el actual administrador del IVM, José Luis Cortés Rodríguez, condiciona el pago de estos derechos a la firma de la renuncia de las trabajadoras.