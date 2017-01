Rebatiña por el PRI

Xalapa, Veracruz

Tras la renuncia obligada y tardía de Amadeo Flores de la dirigencia estatal del PRI, diversos grupos han evidenciado la división que existe en el tricolor veracruzano tras la histórica derrota de las elecciones pasadas.

Amadeo quería entregar al PRI: Del Ángel

El ex diputado local Marco Antonio del Ángel e hijo del fundador de los 400 Pueblos celebró la renuncia de Amadeo Flores Espinosa a la dirigencia de su partido el PRI.

Aseguró se tenía que realizar un cambio en la dirigencia a cargo de Flores Espinosa pues el partido se encontraba a la deriva.

“Amadeo Flores Espinosa estaba planteando entregar el PRI a la derecha y los priistas de verdad no podíamos permitirlo. La buena noticia es que hay oposición en Veracruz, hay oposición en el PRI y esa es la buena noticia; la derecha no va a pasar, sólo va a durar dos años”.

La salida de Amadeo, indispensable: Ramos Vicarte

El ex presidente estatal del PRI, Raúl Ramos Vicarte, opinó que la salida de Amadeo Flores Espinosa del Partido era necesaria, positiva, casi indispensable para la vida política del Revolucionario Institucional, sobre todo en este momento previo a la preparación del proceso electoral para la renovación de las alcaldías.

Mostró su preocupación de que el Comité Ejecutivo Nacional nombre una delegada que no conoce el Estado, espera que por lo menos tenga la apertura para dejarse guiar y ayudar por quienes conocen al instituto político en Veracruz.

Fidel no está detrás, dice Callejas

El coordinador del PRI en el Congreso, Juan Nicolás Callejas Roldán, opinó que ni el ex gobernador, Fidel Herrera Beltrán, ni el ex mandatario de Oaxaca, José Murat Casab, están detrás de la renuncia de Amadeo Flores Espinosa al Comité Directivo Estatal del PRI y aseguro que su salida fue una decisión atinada y personal.

Flores Espinosa acusó la intromisión de personajes como el diputado federal, Erick Lagos Hernández; el ex diputado local Edgar Díaz y Marlon Ramírez, quienes supuestamente exigieron su salida del CDE.

El CEN busca pactar con grupos de poder: Vázquez Saut

Entre tanto, la todavía secretaria general del PRI, Regina Vázquez Saut, aseguró que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pretende pactar con “grupos de poder” de Veracruz, para que este instituto político sea reducido a un “partido satélite”, y así puedan continuar “el saqueo y obtener beneficios personales”.

La aun secretaria general del PRI acusó que en Veracruz hay “manos perversas” con intenciones de desarticular al Revolucionario Institucional, y se trata de personas que han estado en el poder.

“Estamos viendo que hay manos perversas que quieren manipular y minimizar al Revolucionario Institucional y que sea un partido satélite. Vemos manos perversas que lo que menos quieren un PRI fuerte, lo que quieren es desarticular al PRI. Si los mismos grupos que han manejado y nos han llevado a la derrota, vamos a renunciar” expuso.