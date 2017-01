Asuntos Públicos – Descarrilar a AMLO

Eduardo Coronel Chiu

Será otra vez compló o el bendito, pero la coalición gobernante en el país –la Nomenklatura o agrupación de intereses político- económicos representados por los partidos PRI-PAN-PRD–, hoy con Enrique Peña Nieto a la cabeza, dan señales de concertarse nuevamente para impedir que Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el líder de Morena, gane la Presidencia de la República en 2018. Es el enemigo a vencer.

La nueva embestida que estigmatiza al líder más fuerte de la izquierda evoca otras campañas negras, como aquella del marbete de Un peligro para México o el linchamiento en 2004, cuando incluso la presidencia del panista Vicente Fox avanzó en su desafuero como jefe de gobierno del DF.

Ahora, en la perspectiva de las elecciones federales para el año próximo y el claro ascenso de López Obrador en su tercera intentona de alcanzar la Presidencia de la República, se difunde su presunto involucramiento en la agitación y fomento delictivo en las protestas ciudadanas en diversos estados del país contra el gasolinazo.

Introducida por rumores, la campaña en su contra se oficializó y además buscaron darle un barniz de facticidad, un pretendido estudio de “ciencia policiaca”, con el que concluye la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), la Policía Federal a cargo de Renato Sales Heredia, que AMLO (y otros actores, pero el blanco es él) están implicados en la incitación y los disturbios. Se divulga un supuesto “informe del análisis criminológico elaborado por la división científica de la policía federal”, en el mismo, aseguran haber examinado 237 eventos en los que hubo bloqueos, manifestaciones, tomas de gasolineras, retención de unidades de Pemex, robos de combustibles y saqueos de comercios. Y que AMLO fue de los principales promotores.

La inteligencia americana advierte ascenso en 2018

lo que se observa aquí también lo perciben allá. El agotamiento del régimen político económico emergido de la “transición y alternancia” –a partir del 2000–, el rebote del poder exclusivamente en el campo de la derecha, la transmisión en corto entre el PRI y el PAN (y su satélite PRD, la falsa izquierda) ya no resiste; por tanto, el descontento popular ensancha la oportunidad del triunfo de López Obrador en las elecciones presidenciales de 2018.

Aunque no lo mencionan por su nombre, es claro que el reporte de inteligencia del gobierno de USA, ayer difundido en varios medios nacionales, donde anticipan que la izquierda podría tomar el poder en 2018, alude a Andrés Manuel López Obrador y a Morena (el PRD, ex izquierda, hoy juega a la derecha con el PAN).

El reporte “Tendencias Globales” preparado por la CIA para el nuevo presidente de USA advierte que en México, de no reducirse la brecha económica (que no hay cómo hacerlo en dos años), la izquierda en México podría tomar el poder en 2018.

El documento reconoce al gobierno de Peña la implementación de reformas en sectores claves (energía, telecomunicaciones, educación, hacienda, etc.), reformas, por cierto, avaladas por los compañeros de viaje del priismo: el PAN PRD, pero constata que el país no ha crecido y el apoyo ciudadano se acabó. El apoyo público se ha deteriorado en medio de acusaciones de corrupción, violencia persistente, peso debilitado y crisis doméstica (como desaparición de los 43 estudiantes) y súmele el gasolinazo con que inicia 2017. En las elecciones presidenciales en puerta, se pronostica que los votantes podrían inclinarse hacia un candidato de izquierda que presionara pera revertir las reformas y los acuerdos comerciales.

Ese escenario de ascenso es la motivación para el golpeteo contra AMLO y el partido Morena, del que en Veracruz se encarga el gobernador Miguel Ángel Yunes, del PAN PRD, funcional aliado del régimen para la campaña de la derecha PRI-PAN-PRD, todos contra Andrés Manuel López Obrador y Morena.

Por cierto, AMLO hoy inicia una gira de varios días en estado en la que visitará municipios de la sierra de Papantla. Seguro dará de qué hablar.

Cada quien su tío padrino

De los que no quieren y de los que sí, pero no pueden, ni hablar. Para la presidencia del PRI estatal –para administrar la decadencia– dicen que hay una terna. El delegado del ISSSTE, Renato Alarcón, apoyado por el senador Héctor Yunes Landa; Silvio Lagos Galindo –anti Duarte, pero del Tìo Fide y la Tía Rosa–, con el visto bueno del senador Pepe Yunes Zorrilla; y Carlos Aceves, quien también tiene su tío, su homónimo, quien es dirigente nacional de la anquilosada organización de trabajadores la CTM.

El cónsul de Barcelona, tan campante

Quitado de la pena y sin afectación alguna por el resultado desastroso de la gestión de su recomendado, el ex gobernador Javier Duarte, prófugo de la justicia, escondido en algún lugar del mundo, Fidel Herrera Beltrán estuvo ayer con el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Se coló Fidel en la reunión que tuvo el Presidente con el cuerpo diplomático mexicano, donde Peña fijó posiciones de política exterior, especialmente para resistir la embestida del trastornado Donald Trump, presidente norteamericano a partir del próximo 20 de enero, dentro de 8 días.

El ex gobernador de Veracruz hasta se tomó la foto con Peña y la subieron a la página de la Presidencia. Signo de que no es mal visto por el poder federal, para coraje de su acérrimo enemigo, el gobernador del PAN y PRD en Veracruz, Miguel Ángel Yunes, quien quisiera devorarlo de un bocado –como el lobo feroz.