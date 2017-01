Connect on Linked in

Se apuntan para el PRI estatal

Sigue armándose la terna para el sucesor o la sucesora de Amadeo Flores en el PRI estatal, por lo visto a nadie le interesaba estar ahí antes y de repente salieron varios que quieren el muy roído hueso estatal tricolor, así que de distintas corrientes y padrinos andan viendo quién es el mejor recomendado o recomendada, así que entre Carlos Aceves, Renato Alarcón, Silvio Lagos y hasta la ex “senadora” Ericka Ayala estará la definición.

Es cosa de días para que se decida quién será por fin, ya que el proceso electoral sigue corriendo, así es que tienen que estar todos ya listos para lo que se avecina en las elecciones municipales que se harán en solo 5 meses. Por lo tanto los senadores priistas veracruzanos, Héctor Yunes Landa y Pepe Yunes Zorrilla son los más interesados y están metidos en la auscultación para conseguir al mejor “cuadro” priista que les pueda ir abriendo el camino para el 2018.

El de Comunicación Social, incomunicado… con su esposa

De los primeros que cambian pero no de trabajo, sino de estado civil, que poco les duró el amor al coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Elías Assad Danini, quien apenas hace unos meses y con toda celeridad se casó por lo civil con Marcela Vilaboa, su novia desde hace varios años. Ellos se conocieron durante la primera gestión de Yunes Márquez en Boca del Río, donde ambos trabajaron, ella venía recién divorciada de Sergio Orozco, el papá de sus 3 hijos y quien se fue huyendo de Veracruz acusado de un fraude, más adelante su ex comenzó a venir al estado, donde en muy malos términos se veían, incluso hasta ella una ocasión salió que había mandado a traer a la patrulla por haber irrumpido en su casa.

Cuando el nombramiento de Elías Assad estaba a punto de hacerse público, de repente un día entre semana, en el restaurante Gándara de Boca del Río, con una comida con muy pocos invitados, se casaron sin más ni más, pero a casi 4 meses de casados, ya trabajando él en Xalapa y sin ir casi a la casa que dejaron en Veracruz, de pronto ya están separados y con pleito que se ve que va a dar para rato, pues ella ya le dedica algunas líneas en sus redes sociales a su todavía marido, que dice textualmente en tweeter: “No se valora a una persona únicamente por cómo se conduce en el trabajo o en la calle, quien es culero con su familia, ¡no vale nada!”, así como que espera tener vida para verlo pagar… a ver si no esté escándalo le pasa factura en su trabajo, pensar que se casó para verse más maduro y le está dando más problemas que ayuda.

Cuidado con la gasolina de los cocos

Si van a cargar gasolina, tenga cuidado, porque aparte de lo cara que está, muchas de las gasolineras no dan litros de a litro, sino que tienen, como se ha sabido, arregladas las bombas para cobrar más, así que una persona que venía con un carro recién salido de la agencia y que el carro traía 4 litros y le cabían 70, le estaban cobrando 85, lo que era imposible siquiera que le cupieran, por cierto la gasolinera es del recién nombrado subsecretario de turismo, Manolo Varela, quien se ve que le pidió a su amigo Yunes poco trabajo o nada, pero eso sí, bien pagado, después de todo para eso ocupan el gobierno para amigos y parientes.

Delegada ama a M:A:O.

Una funcionaria pública federal presume mucho una relación con un alto funcionario del Gobierno Federal, aunque su cargo lo obtuvo, dicen, por su trabajo político, todos saben que es recomendada de un aspirante a la Presidencia de la República por el PRI en el 2018, la novata delegada hace ostentosa su cercanía con el funcionario, a quien en confianza lo identifica con la clave M:A:O.

La delegada se ha asociado políticamente con muy desprestigiado líder “campesino”, con quien dice irá en mancuerna para la candidatura al Senado por el PRI en el 2018. Ya veremos si el padrino M:A:O tiene el poder para imponerlos o se quedan con las ganas los dos superfluos políticos, como ya les pasó antes.