Asuntos Públicos – El circo Duarte, agotado

Eduardo Coronel Chiu

Muy pasada la novedad de la exhibición de bienes y desvíos del ex gobernador Javier Duarte –prófugo de la justicia federal, acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, entre otros–, a estas alturas existe la percepción general de que hubo un acuerdo para que escapara y que tanto el Gobierno Federal como el del estado, a cargo del panista Miguel Ángel Yunes Linares, sólo le hacen al cuento. La repetición y monotonía del tema –sin avance significativo mientras no lo capturen a él, su familia o sus presuntos cómplices–, así como las recuperaciones mínimas y dudosas, causan ya hastío y desconfianza en el auditorio.

Las esporádicas revelaciones y comunicados de la PGR, como la más reciente entrega esta semana de 172 millones de pesos –de un paquete de 400 millones– supuestamente entregados por empresarios que no quisieron “lavar dinero de Duarte”, inocentes del origen ilícito, suenan a versiones para salir del paso.

Ya no gana adeptos ni simpatía el trillado tema de la corrupción de Duarte, ni se creen las consignas de encarcelamiento; resultan chocantes las reiterativas e increíbles aventuras de Yunes acerca de las supuestas recuperaciones fuera de proceso, en las que se hace aparecer como un héroe de historieta: “me le apersoné”, “percibí su debilidad”, “era como pegarle a alguien dos cachetadas”, “me pidió piedad”. ¡Qué hombre!

Promesa de campaña, incumplida

Lo cierto es que prevalece hoy la convicción de que Miguel Ángel Yunes ya incumplió con la promesa de campaña electoral –cárcel a Duarte y su banda y devolución de lo robado– y que sólo vuelve al tema para tratar de dar atole con el dedo, simular que tiene algún logro, cuando sólo son distractores teatrales y en el mejor de los casos, migajas del botín.

Es para ingenuos o despistados el cuento de que van a recuperar bienes atribuidos a Duarte “en España y Estados Unidos”, como si en aquellos países estuvieran para servirles de inmediato en lo que pidan, y los bienes en esos territorios no estuvieron sujetos a leyes, procesos y garantías a quienes aparezcan como sus propietarios, antes de establecer su origen ilícito y conceder confiscaciones a gobiernos extranjeros. Aquello va para largo. Si es que alguna vez se consigue.

Si la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado desvíos del gobierno de Javier Duarte por 35 mil millones de pesos, y el Orfis ha denunciado también desvíos en la Fiscalía del estado por cerca de 10 mil millones de pesos, frente a estos montos, son ínfimas y no relevantes las cantidades que dicen haber recuperado hasta ahora entre la PGR y Yunes –en cuyo caso habría que constatar realmente si recuperó algo, porque no se le cree.

Ni Duarte ni los duarpillos

La PGR no encuentra en ninguna parte del mundo a Javier Duarte (aunque circula la versión de que se peló a Centroamérica, que se oculta en Guatemala, no en Guatepeor, cargado de dinero como se fue, no puede irle mal ni en el infierno, ahí mismo compraría privilegios (una hornilla menos ardiente), oculto a salto de mata, alguna vez podría ser delatado. Pero no se cree vaya a ser atrapado en el gobierno de Peña, se dice, Duarte sabe demasiado, sería contraproducente a Peña y al PRI –no se salvan ni entregando a Duarte, se hundirían más si suelta la sopa del patrocinio electoral–. La desconfianza de que cumplirá la promesa de campaña pesa ya sobre el gobierno de Yunes. Eso explicaría las excusas de que es la PGR la responsable de la captura y los movimientos de dos funcionarios subordinados a Yunes, sólo en apariencia autónomos; el fiscal Wincker, recientemente pidió a la PGR coadyuvancia para buscar a Duarte en Veracruz, como si alguien creyera que está en la entidad. Pero tampoco proceden, no hay ninguno en la cárcel ni ha regresado nada alguno de los denunciados o de los que se sabe fueron integrantes de la banda de los Duarpillos.

Hay versiones del gobierno local, tuvo arreglos de vómito negro con los cómplices de Duarte, con quienes no por casualidad nadie se mete con ellos.

El otro entrometido, Edel Álvarez Peña, cuestionó a principio de semana la lentitud en la captura de Duarte, no como ciudadano común que cualquiera lo podría hacer sino en conferencia de prensa, como presidente del Poder Judicial. El sistema de justicia penal consagrado en la Constitución establece el principio de presunción de inocencia; es cierto que el pueblo –y los medios– ya emitieron sentencia, Duarte es culpable del saqueo. Pero el Poder Judicial como institución, representada por su presidente, no debería actuar de modo prejuiciado y tendencioso; al menos cuidar las formas públicamente. Al final al grupo hoy en poder no les importa. El propio gobernador Yunes dicta un estilo faccioso y partidista, no institucional ni apegado al estado de derecho.

Fantasmas y el síndrome de estocolmo

El encuentro social de ayer de la familia Poo –especialmente Gerardo, el patriarca– con el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, fue una escena de subtextos, cargada de fantasmas del pasado y de discursos no pronunciados.

Por lo que se sabía de los participantes y no expresado, el ambiente subjetivo era tenso. ¿Es posible el perdón de los agravios y el cinismo del agresor?, ¿representar la civilidad, del verdugo y la víctima, como si nada hubiera pasado?

La historia es bien conocida. Gerardo Poo Ulibarri, padre del alcalde de Veracruz, fue una de las víctimas de los abusos de poder de Miguel Ángel Yunes Linares cuando este fue secretario de Gobierno de Patricio Chirinos. Por consigna política, se recuerda, a finales de 1996 en medio de pugnas en el PRI el ex gobernador Dante Delgado fue acusado y encarcelado por el gobierno de Veracruz, junto con su secretario de finanzas Gerardo Poo y Porfirio Serrano de Desarrollo Urbano, bajo los cargos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y peculado, para quedar bien con el presidente Zedillo, a sabiendas que la acción penal había prescrito, como lo determinó finalmente la justicia federal, casi 2 años después de que ingresaron a la prisión de Pacho Viejo.

Ayer los Poo, incluido Gerardo, aceptaron participar en una ceremonia en la Cruz Roja de Veracruz, y se tragaron el discurso del gobernador donde se dijo amigo de ellos.

La crónica menciona que Gerardo Poo encolerizó cuando un reportero le preguntó si ya se había olvidado del pasado con Yunes, aludiendo a su encarcelamiento y secuela traumática que le enclaustró depresivamente por años. En una extraña canalización de sentimientos, Gerardo Poo se enojó con el reportero, por hacer explícito el pasado; en cambio, tuvo sonrisas y apapachos para Yunes, el ejecutor de su infundado juicio penal que lo mantuvo prisionero casi 2 años. ¿Contrajo el síndrome de Estocolmo en Pacho?