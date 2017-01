Ya lo pasado, pasado. Poo y Yunes

Tremendo show dio Gerardo Poo Ulibarri, ex alcalde de Veracruz y quien acudió para estar presente en una inauguración de la Cruz Roja Mexicana de Veracruz, en su matriz de Díaz Mirón, en donde su esposa era homenajeada, donde también estuvo presente su hijo el alcalde de Veracruz, Ramón Poo Gil, así como el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares. Al ser entrevistado Gerardo Poo Ulibarri enfureció cuando le preguntaron si lo que vivió durante el gobierno del ex gobernador Patricio Chirinos ya había quedado atrás, luego de haber estado en la cárcel por año y medio por gestión de Yunes Linares.

Al terminar la inauguración de la sala de usos múltiples de la Cruz Roja de Veracruz, que como homenaje lleva el nombre de su esposa, Graciela Gil Ortiz, donde fue de invitado de honor el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, por querer quedar bien la administración de la Cruz Roja, ya que el gobierno poco o nada de dinero da a la institución, eso sí durante su discurso Yunes Linares se desvivió en elogios a la familia Poo Gil. Cómo cambian los tiempos y más los políticos.

El presidente del patronato de la Cruz Roja, Osvaldo Ficachi, quien fue el que invitó a Yunes Linares al ser el gobernador del estado, evento en el que ya sabían que el ex director del patronato, ex alcalde de Veracruz y ex secretario de Finanzas en la gestión de Dante Delgado Rannauro estaría presente, Gerardo Poo Ulibarri, donde sí hubo un saludo, pero que fue tibio por parte de Poo Ulibarri, ya que Yunes Linares como secretario de Gobierno de Patricio Chirinos fue el que promovió el encarcelamiento de los ex funcionarios de la administración de Dante por presunto desvío de recursos, el caso de las acusaciones contra el padre del alcalde jarocho lo gestionó Yunes , aun sabiendo que los delitos que le imputaron ya habían prescrito; de esto hace 20 años.

El acto protocolario siguió de manera normal, aunque Yunes Linares se dijo “amigo de la familia de la homenajeada”, es decir de los Poo Gil y el colmo, muy contento de que recibiera dicho reconocimiento.

Mencionando que Gerardo Poo Ulibarri había sido uno de los mejores alcaldes de la ciudad de Veracruz y le reiteró a su hijo el apoyo para trabajar de la mano por la ciudad, no importando los partidos políticos diferentes que ahora tienen las familias. ¿Le habrá creído alguno de los Poo?

Los duartistas contra Silvio

De entre los que se mencionan para sustituir al líder estatal Amadeo Flores Espinosa, el consentido de los sexenios anteriores, Silvio Lagos Galindo, fue de los pocos veracruzanos que se colocaron dentro del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, y fue invitado a ocupar una dirección general en la Sedatu, por Jorge Carlos Ramírez Marín, quien hasta junio del 2015 se desempeñó como titular de esa dependencia.

El veracruzano tuvo una trayectoria ascendente en la política, al iniciar su carrera en el servicio público dentro de la burocracia estatal, donde se catapultó como diputado federal.

Sin embargo, aunque obtuvo el triunfo como diputado federal, el encono del grupo duartista, todavía en el poder, hacia su persona, sencillamente no permitieron su llegada, incluyendo que fuera exiliado por culpa de su primo Erick Lagos cuando este era secretario de gobierno. Además se sabe que varios diputados federales (encabezados por Adolfo Mota con quien se lió a golpes) preferirían el suicidio político antes que entregar la dirigencia estatal a Lagos Galindo.

Tesorero tiene su tesorito

Hay quejas del personal de confianza de la legislatura local en contra del tesorero Serafín Hernández Sagaón porque les recortó la compensación a los trabajadores, quienes aseguran que lo hizo para tener recursos suficientes y poderle pagar a su “novia” Liliana Urostegui Bahena, a quien por cierto le dio una de las plazas más altas después de haberla recategorizado, para que ganara muy bien. Pues como Secretaria la joven percibe 70 mil pesos mensuales, además de regalitos caros que le hace como carros y terrenos que pone a nombre de la chica.