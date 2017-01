Adriana Muñoz

Debido a la crisis económica y al desempleo, la inseguridad incrementó hasta en 60 por ciento de 2015 a 2016, confirmó el presidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Rogelio Francisco Montemayor Moreno.

“Es parte de un todo, hay inflación, la situación económica no es la más favorable, entonces se va haciendo más recurrente y esto origina que la gente tenga que recurrir a los robos para subsistir”, señaló.

Todo tipo de mercancía es actualmente susceptible de robo aunque las más saqueadas por el hampa son las más fáciles de comercializar y de mayor costo.

“El problema es que no está dividido si es con lujo de violencia o no sino en cantidad de robos”, destacó.

Expresó que son varias las zonas del país donde la inseguridad prevalece al grado que las aseguradoras ya no quieren emitirles pólizas a los transportistas por el enorme gasto que les representa el robo de unidades y remolques.

“Tope no hay o no tendría yo ese dato sin embargo la aseguradora internamente va a diferentes compañías y les dice que ya no puede seguirles asegurando o que si quiere seguir asegurado le aumente x cantidad”, manifestó.

Esto si es grave, dijo, porque prácticamente obligaría a los transportistas a “autoasegurarse” lo cual es imposible.

Incluso, las compañías podrían tomar la decisión de cerrar ante el riesgo económico que esto implica.

“Es grave porque hace que la compañía tome la decisión de que se autoasegure o se autoregule o tome la decisión de no seguir dando el servicio”, agregó.

Son varias las zonas del país que registran altos índices de robos carreteros.

El empresario arribó al puerto para acudir a la instalación de la Contraloría Social Empresarial en Veracruz.