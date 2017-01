Periodistas de la zona norte acusan de extorsión a consejero de la CEAPP

Connect on Linked in

Carlos Alvarado

Comunicadores de la zona norte del estado acudieron al Palacio Legislativo para solicitar que se revoque el nombramiento de Pedro Alberto Díaz Cruz como comisionado de la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas, pues lo acusan del delito de usurpación de funciones y extorsión.

Eliseo Bautista Hernández, director de Ser Político y corresponsal de Tele 3 de Tempoal, indicó que Pedro Díaz no es la persona indicada para ocupar el cargo de comisionado de la CEAPP para la zona norte del estado, “ha usurpado funciones porque se dice representante de medios de comunicación y comunicadores de la zona norte de Veracruz; además, con esa falsa representación obtienen ganancias económicas de tal forma que los comunicadores de la zona citada lo consideran un impostor”.

Los comunicadores indicaron que Pedro Díaz se ha dedicado a extorsionar a líderes sociales y políticos en Chicontepec, Tantoyuca, Tepetzintla, Tempoal y Platón Sánchez, entre otros municipios de esa zona.

“Incluso, el ex diputado local Édgar Díaz Fuentes denunció públicamente a Pedro Díaz por exigirle la cantidad de 10 mil pesos mensuales con el propósito de hablar bien de los trabajos que él realizaba y al negarse el ex diputado a esa extorsión, Pedro Díaz comenzó a hablar mal de él en todos los medios en los que trabajaba en ese momento”, aseveró Eliseo Bautista.

“Nosotros hemos venido a ver a los diputados y hacerles saber la situación que prevalece con Pedro Díaz, queremos que nuestra petición sea escuchada porque representamos a comunicadores de Tantoyuca, Chicontepec, Pánuco, Tepetzintla, Platón Sánchez, Chalma e incluso de Huejutla, en el estado de Hidalgo”, dijo.

Finalmente Eliseo Bautista refirió que estiman que el nombramiento de Pedro Díaz como comisionado de la CEAPP es una afrenta al gremio periodístico del norte del estado “porque Pedro Díaz no tiene empatía con ninguno de los medios de comunicación ni con comunicadores de la zona norte del estado y ello le impide ser interlocutor entre nuestro gremio ante la CEAPP y no podría defender los interese de los periodistas”.