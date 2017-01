Yunes ya endeudó a Veracruz: AMLO

Connect on Linked in

FILOMENO MATA, Ver

El dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, aseguró que con los 7 mil 500 millones de pesos que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, solicitó como préstamo está endeudando a los veracruzanos para impulsar a su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, para la gubernatura del estado en 2018.

Durante una asamblea en el marco de una gira por el norte de la entidad, López Obrador mencionó que el recién llegado gobernador no rinde cuentas del dinero que ha recibido, además de que se encuentra en una campaña de promoción para su hijo, el actual alcalde de Boca del Río.

“Ya está en campaña para que uno de sus hijos sea el candidato del PAN para gobernador de Veracruz, como si los cargos fueran hereditarios, como si fuese una monarquía”, expresó el dirigente.

Asimismo, recordó que Yunes Linares cuenta con una denuncia por corrupción que data de cuando fungió como director general del ISSSTE en el sexenio de Felipe Calderón, por lo que dijo, no es diferente de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz y prófugo de la justicia.

Respecto de las acusaciones de Yunes Linares en contra de militantes de Morena, a quienes culpa de la toma de la presa Yuribia, al sur de la entidad y que provocó que más de medio millón de personas permanecieran sin agua por algunos días, López Obrador señaló que su movimiento es pacífico y así continuará.

Durante su discurso criticó también el aumento a las gasolinas y la complicidad de los partidos políticos que la impulsaron con base en engaños hacia la población.

Una escalada en la guerra sucia

Frente al señalamiento de la Comisión Nacional de Seguridad acerca de que se le ubicó como uno de los principales promotores de las protestas violentas por el alza de las gasolinas, Andrés Manuel López Obrador aseguró que “nunca ha sido ni será promotor de la violencia”. La prueba es que se “utiliza a las instituciones para desprestigiarnos”; sin embargo, apuntó el tabasqueño, la guerra sucia no le preocupa porque la ciudadanía ya sabe quién es el peligro para México.

Reiteró que los señalamientos en las carpetas de investigación no le preocupan porque siempre ha luchado, junto con millones de mexicanos, para lograr un cambio pacífico en el país, por lo que no es su estilo lanzar la piedra y esconder la mano.