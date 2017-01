Al PRI no lo representa sólo un hombre: Pepe Yunes

Connect on Linked in

Xalapa, Veracruz

El senador veracruzano, José Yunes Zorrilla, aseguró que pese a las dificultades que ha generado el proceso de renovación en la dirigencia estatal del PRI, este partido no es representado por un solo hombre en la entidad, sin importar las presiones internas que generaron la salida de Amadeo Flores Espinosa de la presidencia.

“El PRI en Veracruz no es un solo hombre; hoy tristemente se califica por una sola expresión. Por fortuna está acreditado que el PRI en Veracruz son muchas expresiones, gente valiosa que trabaja todos los días y que debe de tener una representación en la nueva dirigencia”, planteó.

En ese sentido, refirió que el Comité Ejecutivo Nacional debe de atender señalamientos como el de la diputada local y secretaria general del CDE, Regina Vázquez Saut, quien acusa que quienes están detrás de la renuncia de Amadeo Flores Espinosa son el exgobernador Fidel Herrera y políticos afines como los diputados federales Erick Lagos y Jorge Carvallo.

“Yo creo que son llamados que hay que atender para que el partido pueda hacer una auscultación lo más profunda a sus bases, a su representación sectorial, a su presencia territorial y regional; evidentemente de manera democrática poder elegir una dirigencia que convoque y que otorgue tranquilidad a todas las expresiones del partido”, opinó.

Yunes Zorrilla observó que, pese a su abrupta salida, Flores Espinosa representa un cuadro que desde hace tiempo ha contribuido de forma importante a esta fuerza política.

“Entiendo que fue una decisión personal, así lo ha confirmado el Comité Ejecutivo Nacional; él presentó la renuncia, aunque varias veces no se la aceptaron (…), su salida sí fue en función de ciertos escarceos, comentarios, movimientos que él no tenía evidentemente que aguantar en lo personal”.

El Senador priísta mencionó que por esta razón se abrió la pauta, que a su parecer se debe de resolver lo más pronto posible, para que el partido renueve su dirigencia “y encare en unidad el desafío electoral del próximo primer domingo de junio”.

Pese a la supuesta intromisión de Herrera Beltrán en este proceso, Yunes Zorrilla aseveró que en el PRI caben todas las expresiones y todos los cuadros.