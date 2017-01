Rechaza líder de taxista que hayan participado en Saqueos

Redacción AZ

El líder de la asociación Taxis GL rechazó que alguno de sus agramiados haya participado en los saqueos a comercias y supermercados en días pasados en el puerto de Veracruz o Medellín.

Guillermo Larios Barrios, líder de esa organización dejo en claro que No existe evidencia alguna de que en los disturbios hayan participado los Taxis GL “Hay referencia de un carro de nosotros que salió en una lista en Internet, donde decía que ese taxi había participado… Contamos con evidencia de que ese día la compañera estaba en el Taller.

De los cuatrocientos choferes que conforman esta organización “No tenemos evidencia de que alguno de nuestros taxis haya participado, son 400 unidades”, dijo.

Por otra parte, comentó que en cuanto se enteró de que los ciudadanos tenían la intención de saquear tiendas, pidió a los taxistas de su organización retirarse del sitio para evitar conflicto con la población, cuidar la integridad de los ruleteros y evitar que participaran en estos actos de rapiña. “Es cierto que el taxista tiene mala fama, pero en definitiva esto dejó en vergüenza a la ciudadanía”, culminó.

Consignan a 37 taxis por probable participación en los saqueos

El delegado de Tránsito del Estado, Víctor Hugo Delfín Quiroga, dio a conocer que se consignaron 37 taxis cuyos operadores participaron en los saqueos que se realizaron en la ciudad la semana pasada.

El oficial dijo que la Fiscalía General del Estado efectúa la investigación correspondiente para determinar si se cancela la concesión a los propietarios.

El entrevistado aseguró que se cuenta con videos donde se observa la participación de las unidades del transporte público en los actos vandálicos.

“Una vez que se les investiga y se les comprueba se procede conforme a Derecho, eso lo aplica la Fiscalía (General del Estado) según la sanción, hasta ahorita van 37 consignados, hasta el día de ayer (jueves), no sé su estatus, si están libres o no, taxis, motos y carros particulares; están investigando por videos y fotos que se mandaron”, apuntó.

Además, Víctor Hugo Delfín Quiroga destacó que los operativos que se implementaron en la ciudad permitieron el aseguramiento de alrededor 150 motocicletas, cuya procedencia se encuentra en investigación.

Delfín Quiroga explicó que los conductores de las motocicletas no portaban los papeles que acreditaran la propiedad de las unidades, por lo que se les aseguró y se les trasladó al corralón hasta que comprueben su pertenencia.

“En motos es donde más se nos da el problema, sugerimos que estén en regla con los papeles”, insistió.

El delegado de Tránsito del Estado precisó que ninguna de las motocicletas aseguradas corresponde a unidades que fueron robadas de tiendas dedicadas a su comercialización.

En ese sentido, el oficial aclaró que la dependencia todavía no recupera una de las unidades sustraídas de las tiendas comerciales.

“Se han detenido motos que están bajo sospecha y que no traen placas, que no traen papeles, que fueron las que operaron ese día”, añadió.

Por último, el funcionario mencionó que también se consignaron seis vehículos particulares a la Fiscalía General del Estado ya que se aseguraron cuando sus conductores participaban en los saqueos a tiendas de autoservicio.