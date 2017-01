Yunes pactó fuga de Duarte

ZOZOCOLCO

En su gira por la zona norte del estado, el líder de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, llamó al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares a qué aclare si hizo o no un acuerdo con el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para dejar en libertad al ex mandatario Javier Duarte de Ochoa, a cambio de que le dieran dinero al gobierno de Veracruz y cuyo destino se desconoce.

También pidió que explique que ha hecho con los 7 mil 500 millones de pesos que recibió en el tiempo que va de su gobierno de parte de Enrique Peña Nieto.

“¿Por qué (Enrique) Peña Nieto le autorizó ese dinero a Yunes? Porque Yunes ofreció de que no iba a dar a conocer lo que había anunciado, ¿qué iba a revelar? y qué es lo que Yunes sabe, pues es fácil de entender, de imaginar lo que sabe es que Duarte le dio dinero para su campaña a Peña Nieto, y eso está documentado”, expresó.

El excandidato presidencial recordó que antes de rendir protesta como gobernador de Veracruz, Yunes Linares declaró que iba a hacer revelaciones que iban a cimbrar al país, “pero no hizo nada, se quedó callado, y es porque le taparon la boca, lo maicearon, y en el tiempo que lleva como gobernante ya endeudó a Veracruz con 7 mil 500 millones de pesos”.

Luego preguntó a los presentes: “¿Ustedes creen que no sabe el gobierno dónde está Javier Duarte? Claro que lo saben, nada más que es parte del acuerdo, simular, engañar de que andan persiguiendo a Duarte, echándole la culpa de todo a Duarte, y ellos ya se arreglaron”.

Prosiguió: “Estoy viendo que Yunes sale todo los días en los periódicos nacionales diciendo que ya recuperó más dinero, 10, 20 millones, y le entrega un cheque al procurador cuando hay un arreglo entre ellos, porque son lo mismo el PRI y el PAN, es (Miguel Ángel Osorio) Chong del PRI, operando con Yunes del PAN”.

En entrevista, el presidente del CEN de Morena comentó que Miguel Ángel Yunes amenazó con dar a conocer pruebas de que hay una asociación delictuosa entre Javier Duarte y Peña Nieto, y por eso hubo un arreglo entre Yunes y Miguel Ángel Osorio Chong.

Sostuvo que le dieron el pitazo a Javier Duarte para que se fugara y a Yunes le han dado dinero del gobierno federal, y hasta ahora han recibido créditos por 7 mil 500 millones de pesos, pero no ha informado el destino del dinero.

La gallina de los huevos de oro no se acabó, “le retorcieron el pescuezo”: AMLO

Andrés Manuel López Obrador afirmó que la gallina de los huevos de oro no se acabó, las cúpulas del poder en México optaron por “retorcerle el pescuezo”.

“Deberían de decir que ellos tienen como plan retorcerle el pescuezo a la gallina de los huevos de oro, ellos le están retorciendo el pescuezo a la gallina de los huevos de oro, hay un capitulo en mi próximo libro que está por salir que se llama así, le están retorciendo el pescuezo a la gallina de los huevos de oro; es decir, están acabado con la industria petrolera y con la industria eléctrica por sus ambiciones”.