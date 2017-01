Ayuntamiento invertirá 15 millones para Centro Historico

Connect on Linked in

Adriana Muñoz

El director del Centro Histórico de Veracruz, Manolo Ruiz Falcón, aseguró que ante el retraso de los recursos federales comprometidos para las obras de rescate y rehabilitación del centro histórico porteño, el Ayuntamiento invertirá 15 millones de pesos de recursos propios para la calle Landero y Coss.

Dijo que el alcalde Ramón Poo Gil así lo determinó para no retrasar más el rescate de esta vía que es una de las más transitadas del puerto y parte importante del desfogue vial del centro histórico.

“Landero y Coss la va a hacer el Ayuntamiento, es una inversión aproximadamente de 15 millones de pesos”, agregó.

Así, serán solo dos los proyectos que dependerán de la federación, uno la avenida Independencia y dos, el corredor cultural Ivec- Baluarte.

“De momento estamos con el proyecto Independencia que es el que estamos buscando nos apoyen con el recurso y terminar lo que sería Baluarte que es la calle Canal, lo que le llamamos corredor cultural Ivec- Baluarte”, señaló.

Ramón Poo, dijo, autorizó que se avance la obra con recursos municipales mientras llega el recurso de la federación.

“Es una decisión del alcalde completar Landero y Coss para que se pueda unir lo que es el Baluarte con Plaza República y el Malecón e inclusive la Pazos Sosa a través de los corredores seguros”, indicó.

No obstante, Ruiz Falcón reconoció que no hay fecha para que baje el presupuesto comprometido para este proyecto.

“No, el recurso no ha bajado, se va a hacer con recurso municipal y con un recurso federal también (…), de los recursos federales no tengo idea. Eso sí no les puedo decir. De lo que si les puedo hablar es del tema municipal”, indicó.