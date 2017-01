El blindaje roto

La Fiscalía General del Estado fue la joya de la corona duartista. El prófugo ex gobernador Javier Duarte planeó, diseñó e implementó una dependencia de procuración de justicia a modo, para que se constituyera en el eje del blindaje que le permitiera salir del cargo de gobernador de Veracruz gozando de impunidad total, al menos de los delitos que todos sabemos que cometió, en el saqueo de miles de millones que se llevó en su sexenio. Cuando menos este blindaje le serviría a Duarte para los delitos que le tratarán de fincar que del fuero común, de los delitos federales, siempre presumió que su amistad con el Presidente lo mantendría protegido, cuando menos hasta el fin del gobierno de Peña Nieto, en diciembre del 2018.

Antes de la derrota priista y de Javier Duarte ante Miguel Ángel Yunes, la Fiscalía General se le entregó a uno de los más cercanos amigos del ex gobernador, Luis Ángel Bravo, el “Culín”, por nueve años se le eligió para el cargo, dotado de la mayor autonomía posible, legal, política y financiera. Hasta patrimonio propio se le otorgó, incluidos helicópteros para su servicio.

Pues el gusto no le duró nada a los duartistas, pues el “Culín” se desmoronó al primer soplido, días antes de que terminara el último gobierno estatal priista.

El gobernador electo, Yunes Linares, asustó al fiscal Bravo, quien no hizo honor a su apellido, renunció sin oponer resistencia. Resultó manso y miedoso.

Los 4 fantásticos de la Villa Rica

Enseguida, Yunes Linares impuso de titular de la Fiscalía estatal a su abogado de cabecera, Jorge Winckler Ortiz. Con este nombramiento, siguiendo el ejemplo de Duarte, instaló de Fiscal “autónomo” a su propio incondicional. Aunque exista la apariencia legal de que al fiscal lo nombra la Legislatura local.

Winckler es un oaxaqueño que se dice egresado de la carrera de Derecho por la UNAM, cuando la verdad es que cursó sus estudios en la Universidad Villa Rica, que era privada, de la conurbación Veracruz-Boca, pero con “REVOE”, (es decir, la carrera la acredita) de la UNAM, aunque no se estudie en su facultad de Derecho.

Lo cierto es que ya ni siquiera existe la Universidad Villa Rica, ya que esta fue vendida hace unos cinco años a la Universidad Del Valle de México, institución privada que maneja franquicias para estudios de licenciatura y posgrado.

Pero al nuevo fiscal le suena mejor decirse egresado de la UNAM, y por supuesto evita aclarar que es oaxaqueño.

Pero su círculo de colaboradores más cercanos lo integran otros tres abogados de la Villa Rica. Su papá del mismo nombre, Jorge Winckler Yessin, es un conocido abogado y notario en el puerto de Salina Cruz en Oaxaca, por cierto, ex diputado local priista en su estado.

Pues este grupo, apodado por ellos mismos, dicen, los “4 fantásticos”, son los responsables de la operación de la “báscula” instalada en la Fiscalía general, para pesar y medir lo que se llevaron, en primer lugar a los ex funcionarios miembros distinguidos de la banda de Javier Duarte, quienes enriquecidos grosera y ostentosamente con cargo al erario público del estado, siguen tan campantes. Winckler, tan presumido de sus capacidades profesionales, todavía hasta hoy no ha logrado una sola aprehensión de alguno de los señalados por su jefe el gobernador Yunes, como cómplices de los saqueos de Duarte. ¿Qué sospechoso, no?

Y luego se molesta el gobernador Yunes Linares de que el “Peje” y muchos veracruzanos digan que ya se arreglaron y que dejaron escapar a Duarte y “perdonaron” a sus cómplices.

Se casa Mauricio

El que anda viviendo otro idilio amoroso es Mauricio Audirac, quien acaba de estrenar casa en Xalapa junto al amor de su vida, o al que ahora dice que es el amor de su vida, ha sido jefa de Oficialía de partes del Congreso del Estado, Leticia Azueta Cruz, las voces viperinas dicen que por fin después de más de siete años de relación por fin contraerán nupcias.

Eso sí, cabe aclarar que el famoso y millonario contador ex encargado del Orfis nunca se ha casado, pero tiene tres hijos reconocidos.

Por lo que se ve, a Mauricio Audirac no le preocupan o le quitan el sueño las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación y del Orfis, ni el juicio oral que se desarrolla en su contra en Xalapa.

Audirac fue señalado por múltiples delitos y es de los principales responsables del saqueo de recursos públicos en los dos últimos sexenios en Veracruz.

Vida loca de diputadas

Otra que vive la vida loca es la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, quien no supera haber sido semejante gordita y ahora presume sus sexys looks en las sesiones del Congreso, donde todos los diputados asisten para ver qué minifalda o top luce la señora… no sabemos si para burlarse o darse un taco de ojo… ¡a la vejez viruela!

Por cierto, la que resultó muy crítica de los delegados federales es la diputada perredista Dulce María García, quien dicen los militantes no es ni parte del PRD sino 100 por ciento panista. Para prueba, basta ver la foto oficial de los diputados del PAN en su página oficial… diputada, no se decide por qué partido.