Resienten empresarios alza del dólar

Carlos Alvarado

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) región Xalapa, Octavio Jiménez Silva ante el incremento del costo del dólar que esta semana alcanzó los 22 pesos, ya está afectando al empresariado no tan solo al veracruzano sino de todo el país.

En entrevista afirmó que esto también repercute en el incremento de los materiales, insumos y la canasta básica que va de un 10 hasta el 20 por ciento.

En este sentido recordó que 60 por ciento de las gasolinas en el país provienen de Estados Unidos y al adquirirla en México el costo es en dólares, por lo que también es un duro golpe a la economía y los bolsillos de los empresarios y los ciudadanos.

Indicó que les han pedido solidaridad para no aumentar de forma brusca los precios de los insumos; sin embargo, el Gobierno Federal no quiere aplicar en ellos mismos esta medida.

Acusó que el costo en el peaje de las casetas en las autopistas de todo el país desde el primero de enero se incrementó 12 por ciento.

Asimismo, dijo que el incremento de la canasta básica se encuentra entre 10 y 20 por ciento, derivado del costo del transporte.

Explicó que por más que quieran aguantar el alza en los precios varios de los empresarios no han podido y sobre todo aquellos que son derivados del petróleo.

Finalmente destacó que el arranque del 2017 a los empresarios y ciudadanos les dieron un fuerte golpe con el alza a los combustibles por lo que este inicio de año no pinta nada halagüeño para los mexicanos.