Se pierden empleos en sector hotelero

Reynaldo Quirarte Mora, ex presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en la región de Xalapa, afirmó que el 2016 fue el peor año en materia turística para el estado; se tienen reportes de que en términos generales hubo una ocupación hotelera de 28 por ciento cuando menos en la región de Xalapa y que se perdieron tres de cada diez empleos.

“Al sector le fue muy mal, hay muy malos números y por ello se considera que ha sido el peor año en materia turística en toda la historia del estado. En lo que es la región de Xalapa cerramos con una ocupación hotelera del 28 por ciento en la región, lo que nos obligó a que se perdieran 3 de cada 10 empleos solo en la región. Es algo muy grave, inaudito, porque el turismo es un área al que se le ha apostado mucho y en él se han perdido empleos ya”, dijo.

El empresario hotelero refirió que en la situación tuvo mucho que ver la nula promoción turística para el estado durante la administración de Javier Duarte y los bloqueos y protestas que se dieron por todo Veracruz, especialmente durante octubre y noviembre. “Hay que recordar que la ciudad se colapsó durante octubre y noviembre y que ya en diciembre por fortuna las protestas se detuvieron, pero ocasionaron muy malos números para el sector turismo”, aseveró.

Reynaldo Quirarte indicó que por esa misma situación los empresarios hoteleros y comerciantes en general apoyan las medidas que se tomen desde el Gobierno del Estado con la finalidad de evitar bloqueos, “las protestas son válidas, pero si quienes protestan bloquean vialidades y ciudades no dejan trabajar a terceros y especialmente a los comerciantes nos perjudican muchísimo”.

El problema para el sector turístico es grave porque hasta este momento, el Gobierno del Estado no ha hecho promoción alguna a favor de los destinos turísticos de Veracruz. Refirió que aún si se comenzara a hacer promoción desde este mismo momento, los resultados se verían, tal vez, para Semana Santa en abril y no antes, “pero hasta ahora no vemos que esto arranque y si hay resultados los veremos hasta fin de año”.

Reiteró que ya hay retraso en la promoción turística del estado y que ello afectará negativamente los primeros seis meses del año debido a que la promoción que se haga ahora repercutirá en los próximos cuatro meses “aunque si nos apuramos todos quizás podamos salvar las vacaciones de verano”.

El entrevistado manifestó que se entiende bien que no haya recursos en el Gobierno del Estado y que en consecuencia haya muchas carencias pero que también es el momento de que surja un liderazgo y que quien represente los destinos turísticos del estado los pueda sacar adelante con iniciativas propias e inteligencia.