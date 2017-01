Alertan que proyecto de hidroeléctrica en La Antigua no se ha cancelado

Connect on Linked in

Carlos Alvarado

José Milán, integrante del Colectivo de Pueblos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres, acusó que el proyecto para la construcción de una presa a orillas del río La Antigua por parte de la empresa brasileña Odebrecht, no se ha cancelado.

En entrevista dijo que si bien no existe ninguna actividad en el lugar en donde se pretendía colocar, las empresas demandantes siguen contestando, por lo que consideró que en cualquier momento podría activarse.

El activista mencionó que por el momento no han recibido amenazas, pero sigue latente el temor de que puedan atentar en contra de los integrantes del colectivo.

Recordó que la maquinaria fue retirada en octubre de 2015, pero el grupo Centinelas del Río, se encuentran en vigilancia constante de la zona para evitar que vuelvan a entrar.

Lavida exige a Sedema rechazar nueva hidroeléctrica en río Bobos

Emilio Rodríguez Almazán, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), rechazó el proyecto de construcción de una nueva hidroeléctrica en la región del río Bobos, ya que se ubicaría dentro del Área Natural Protegida de Pancho Pozas.

En rueda de prensa refirió que esta ANP es una de las más antiguas del estado de Veracruz, por lo que el proyecto de esta nueva hidroeléctrica es una vergüenza no solo para el estado sino para el país.

Añadió que es necesario que la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente estatal (Sedema) se declare en contra de este proyecto hidroeléctrico, en tanto contraviene el ordenamiento de la cuenca hidrológica y de la misma ANP.

Añadió que las organizaciones ambientales se solidarizan con los movimientos en contra de estos proyectos, no solo en la cuenca del Bobos-Nautla, sino también del río La Antigua, así como en otros estados de la República.

Rodríguez Almazán recordó que la Reforma Energética del Gobierno Federal pone al medio ambiente a merced del mejor postor y lo convierte en una mercancía más.