Verdes y tricolores otra vez en alianza

Como quien sí quiere la cosa, el diputado federal Javier Herrera Borunda, hijo del ex Fidel Herrera Beltrán, se vio públicamente con Lorena Martínez, la Delegada del PRI en Veracruz, aunque dijeron que supuestamente era para ir definiendo lo de la alianza del Partido Verde y el PRI, para intentar no salir tan peor en las elecciones municipales que ya están cerca. No queda descartado que uno de los temas que trataron fuera la dirigencia del PRI que a una semana de haberla dejado Amadeo Flores no ha sido ocupada al parecer debido a los jaloneos, no de los mismos aspirantes y sí de los “padrinos”, de los que aspiran a ocupar la silla de gobernador, que ya en la contienda cerrada parece que se quedaron Silvio Lagos, recomendado por Pepe Yunes y Fidel Herrera y Renato Alarcón el Delegado del ISSSTE y apoyado por el senador y ex candidato Héctor Yunes.

El gobierno estatal se pone muy enérgico con la delincuencia… pero no con la duartista

Anuncian con mucha alharaca un supuesto “golpe” a la delincuencia derivado del nuevo grupo de coordinación de seguridad, pero de los que tanto han acusado como delincuentes y que está probado que se llevaron miles de millones de pesos del estado no hay nada en firme, ninguno ha sido detenido, ni se ve qué camine nada.

Todo lo contrario, todos los familiares y cercanos del ex gobernador Javier Duarte andan como si nada, no es casualidad que su hermano, Cecil Duarte de Ochoa, esté viviendo en Cancún, mientras que Eugenio Duarte ande en Estados Unidos y la mamá, Cecilia de Ochoa Guasti y su otro hijo, Daniel Duarte, andén en España, aunque ya con total descaro el primo preferido del ex gobernador, Luis Iván Duarte, regresó a vivir a su casa de más de 40 millones de pesos en el Fraccionamiento El Dorado, con su pareja y su hija, ya dejaron el condominio que habían rentado en El Corsario para retomar su vida lo más normal posible y se ve que ya están en buenos términos con el nuevo gobierno, pues se comportan con la seguridad completa de que no les harán nada, no hay otra manera.

Por qué no catearon las residencias de los más cercanos

Sin contar que no han cateado una sola de las muchas propiedades que tienen los más cercanos a Javier Duarte, familiares, colaboradores cercanos, etcétera.

Seguramente si por ahí hubieran iniciado la persecución del prófugo ex gobernador, probablemente ya lo habrían localizado o cuando menos tendrían agarrados a varios de los principales cómplices. De nada sirvió que se hicieran públicas las personas involucradas en el latrocinio del siglo en el estado, si en las investigaciones les iban a mantener en la impunidad.

En la zona conurbada de Veracruz-Boca, donde se construyeron lujosas y muy costosas mansiones, los familiares de Duarte andan sin ningún temor, al grado que mandaron a vaciar la casa que fuera primero de su abuela y después de su mamá en la calle de Lerdo, en el centro de Veracruz, sin que nadie dijera nada y ni supieran si había dinero o no escondido.

La semana pasada, la PGR dio la noticia de que en una casa en la Colonia del Valle en la Ciudad de México, la cual catearon el pasado mes de diciembre, que dicen le pertenece al ex gobernador, encontraron escondidos 23 millones en efectivo. Imagínense si hubieran cateado las residencias y casas de “seguridad” de Carlos Aguirre, Gabriel Deantes, Arturo Bermúdez, Tarek Abdalá, por mencionar sólo algunos ejemplos y por supuesto incluyen a los hermanos, primos y prestanombres de Javier Duarte, que no se habría encontrado en efectivo y documentos.

Por eso decimos que tienen razón los que ven un arreglo para dejar impunes a la banda del robo del siglo en Veracruz.

Las segundas ahora sufren

Luego del tren de vida que llevó Xochitl Tress Rodríguez a mediados del sexenio duartista, la ex directora del Instituto de Espacios Educativos de Veracruz se cambió hasta de gimnasio, antes iba al elegante y costoso Sport World de Plaza Sol y ahora va al AC Fitnes de la colonia Zaragoza, en donde sólo paga 380 pesitos mensuales, ya se le ve hasta sin guaruras, pues su padrino Duarte ya no está para consentirla… Lo mismo pasa con Karina Morales, protegida de Gabriel Deantes, a quien ya le dieron aire del gobierno estatal y anda llorando por los rincones esperando un nuevo patrocinador de la yunicidad.