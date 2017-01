Paran en el Cobaev por falta de pago

Connect on Linked in

Carlos Alvarado

Trabajadores y administrativos de los 71 planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev) iniciaron este lunes un paro de brazos caídos.

Lo anterior debido a que no han recibido el pago de varias prestaciones, así como la primera quincena del mes de enero.

En Xalapa, los empleados se manifestaron en las oficinas centrales de la institución para señalar que hasta ahora no han recibido recursos que ya se ganaron.

Alertaron que se les debe el salario, el pago de 50 días de salario por aguinaldos, cinco días adicionales y el pago del retroactivo e incremento al salario.

Se quejaron de que su sindicato no los apoya y por eso los trabajadores decidieron protestar en las oficinas ubicadas en la avenida Américas de la capital del estado.

Denunciaron que su líder sindical Érika Ayala no ha dado información más que concentrarse en la dirección de cada plantel en espera de instrucciones.

Relataron que está manifestación de realizó de manera simultánea en los 70 planteles del Cobaev en la entidad veracruzana.

“Ya estamos cansados, no nos han pagado y ya no tenemos ni para los pasajes para ir a nuestros centros de trabajo”, concluyeron.