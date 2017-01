Polémica por reducción de regidores

Xalapa, Veracruz

La iniciativa para reducir el número de regidores en 95 ayuntamientos del estado ha provocado una polémica ya que algunos la consideran inconstitucional.

La propuesta es del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien la envió al Congreso del Estado y hoy se someterá a discusión y votación. No obstante, no hay acuerdo entre los diputados.

A pesar de que el grupo del PAN, el partido del gobernador, han mostrado su apoyo, hay voces que señalan la inconstitucionalidad de llevarlo a cabo además de otros problemas, entre ellos diputados del PRD, el aliado del PAN.

La propuesta que se mantiene en el Congreso del Estado para reducir el número de regidurías en algunos municipios de acuerdo al número de habitantes, es una ley anticonstitucional, pues afecta los derechos políticos de las personas a ser votados, asevero el presidente de la asociación civil Podemos Veracruz, Eduardo de la Torre Jaramillo.

En este sentido, comentó que la este decreto afecta específicamente a los aspirantes a candidaturas independientes, toda vez que ya se registraron más de 100 planillas para participar en 80 municipios y esto les violaría el voto pasivo al negarles la representación proporcional de regidurías.

“Más allá de lo que plantea el artículo 105 de la constitución que establece que no se puede hacer ninguna reforma 90 días antes y el dictamen lo revise y tiene una enorme pobreza técnica legislativa, el único argumento es el cumplimento de la ley y si quieren cumplir la ley que entonces apliquen el artículo 6to de la Ley Orgánica y que eliminen 117 municipios y no se van a ahorrar 237 millones si no se van a ahorrar miles de millones de pesos”.

El diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Sergio Rodríguez Cortés, adelantó que su voto será en contra de este dictamen.

“Y no estoy dispuesto a que me novateen con un tema tan obvio que no puede llevarse a efecto en esta elección”, aseveró tajante el Legislador.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, María Elisa Manterola Sáinz, aseveró que no se aplicará la reducción de regidores en 95 ayuntamientos veracruzanos si dicha medida viola alguna ley.

“Si el proceso electoral ya está y esto no va conforme a la ley esto no se va a poder hacer, si todavía se puede hacer se hará (…), no haremos nada fuera de la ley”, subrayó la Legisladora del PAN.

El magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) Javier Hernández Hernández, dijo que para evitar incertidumbre y dar certeza al actual proceso electoral, los diputados del Congreso del Estado se deben pronunciar a favor o no de la desaparición de regidurías en los 212 ayuntamientos.

Dijo que si se realiza la modificación, entonces se estarían presentando en cascada quejas ante el TEV por parte de los actores políticos afectados.

“Espero que el Congreso se pronuncie lo antes posible en uno o en otro sentido, que se pronuncie para que haya la certeza y no dejemos que esto pase mayor tiempo y evitar que exista esta inseguridad”, expresó.